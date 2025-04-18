Первый детский сад под землей появится в Харькове: что известно

В Харькове планируется построить первый детский сад под землей. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для будущего заведения дошкольного образования.

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Об этом сообщил Харьковский городской совет в официальном Telegram-канале со ссылкой на слова городского головы Игоря Терехова. По словам главы города, строительство начнется после завершения разработки проекта.

"Подземный детский сад – амбициозный и важный проект. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Это сложная задача, ведь подобные объекты еще не возводились. После завершения этого этапа начнем строительство", – сказал Терехов.

Он добавил, что очень важно, чтобы дети имели возможность находиться в безопасном учебном заведении.

"Для нас принципиально важно, чтобы дошкольники имели возможность посещать детский сад и общаться друг с другом в безопасных условиях", – подчеркнул мэр Харькова.

Напомним, в Украине продолжается строительство 139 подземных школ. Объекты возводятся в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской и Сумской областях. Открытие учебных заведений планируется до 1 сентября 2025 года.

Первое безопасное учебное заведение появилось в Харькове в 2023 году на станциях метро. Позже появилась и подземная школа, в которой может учиться около 900 детей. Помещение имеет 20 классных комнат и оснащено всеми необходимыми условиями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит третья подземная школа в Запорожье, которая может вместить 1000 учеников.

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