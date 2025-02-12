В Украине откроется еще почти 140 подземных школ: МОН назвало регионы и точную дату, когда они заработают

В Украине продолжается строительство 139 подземных школ. Объекты сводятся в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской и Сумской областях. Открытие учебных заведений планируется до 1 сентября 2025 года.

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Об этом сообщает Слово и дело, ссылаясь на Министерство образования и науки. Средства на строительство подземных школ выделяются как из государственных, так и из местных бюджетов.

Первое безопасное учебное заведение появилось в Харькове в 2023 году на станциях метро. Позже появилась и подземная школа, в которой может учиться около 900 детей. Помещение имеет 20 классных комнат и оснащено всеми необходимыми условиями.

Вторая школа в Харькове начала работу в январе 2025 года. В учебном заведении может учиться до тысячи учеников. Также в регионе продолжается строительство других безопасных ячеек. Как сообщал городской голова Игорь Терехов, планируется, что в каждом районе будет подземная школа, чтобы охватить образованием как можно больше детей.

В Запорожье первая подземная школа была открыта в декабре. Заведение расположено на глубине семь метров, имеет 16 классов, буфет и зону отдыха. В две смены там может учиться до тысячи школьников. Всего в регионе планируют построить десять безопасных образовательных строений.

Началось строительство трех подземных школ в Херсоне, еще одну выделили средства.

В 2025 году планируется открыть три подземных школы в Кривом Роге.

В Сумской области первая подземная школа появилась в Охтырском районе. Помещение можно использовать как для учебы, так и для укрытия местных жителей. Заведение может вместить 295 человек. Еще два сооружения такого типа строятся в областном центре.

В Николаевской области отремонтированы и переработаны под учебные заведения укрытия расположены в Шевченковской общине и самом облцентре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступят с помещениями подземных школ после войны.

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