Украинцев растрогало видео, как учительница со слезами на глазах поет с детьми песню MamaRika: певица отреагировала

Украинская учительница из Днепра Илона Николаевна показала, как они с детьми учили песню певицы MamaRika о родителях. Дети так трогательно подпевали, что педагог не сдержала слез, чем растрогала сеть.

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Видео, которое она опубликовала в TikTok, было просмотрено более 400 тысяч раз. Кроме того, его прокомментировала и сама певица.

"Мои хорошие", – написала MamaRika и добавила смайлики с сердечком и лейкопластырем, словно обнимая и исцеляя автора поста.

Также в комментариях пользователи обратили внимание на очень хороший учительский голос.

"Какой голос хороший", "Красиво поете", "Ничего себе, какой хороший голос у учительницы", – пишут подписчики.

Песня, которую дети подпевали в классе, называется "МамиТати".

"Эта песня настолько личная, но в то же время касается каждого из нас. Этой работой хочется напомнить, насколько важно быть рядом с родными как можно чаще, и при первой возможности говорить как сильно любишь своих Ма и Та!" – написала певица под клипом к песне на своем YouTube-канале.

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