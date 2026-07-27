Украинцев шокировало фото из государственной школы во Львове: новые классы, вместо досок – сенсорные экраны

Образовательная инфраструктура в Украине все чаще становится темой горячих дискуссий в соцсетях, причём порой из-за неожиданно позитивных изменений. Фото музыкального зала государственной школы во Львове, которое опубликовала пользовательница Threads Мария Федусив, вызвало настоящую бурю эмоций.

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В своем блоге женщина рассказала, что в этом году ее ребенок идет в первый класс, поэтому ей пришлось посетить собрание с учителями и воочию увидеть обстановку в школе. "Вы просто посмотрите, какой отдельный музыкальный зал, я в шоке. А классы какие новые, вместо досок – большие сенсорные экраны. Я себя какой-то дикой чувствую. И это государственная школа", – написала Федусив. А позже добавила, что речь идет о львовской школе № 49.

На опубликованной фотографии виден современный музыкальный класс с небольшой сценой, на которой стоят электрические музыкальные инструменты и большой экран. Ремонт в классе выглядит вполне современным, а само помещение – хорошо оборудованным для занятий и выступлений.

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Ее реакция быстро нашла отклик в сети. Пользователи начали активно обсуждать как непосредственно оснащение школы, так и более широкий контекст школьных расходов и приоритетов школьной администрации.

Часть комментаторов отнеслась к увиденному положительно или с ироничным одобрением изменений. "Когда деньги "на шторы" закончились, они пошли по назначению", – пошутили в ответах на пост.

Показательной стала и краткая дискуссия под постом: сначала один из пользователей предположил, что такая школа может находиться не в Украине, однако, узнав, что речь идет о Львове, выразил восхищение работой администрации. В ответ Мария отметила, что находится "в приятном восторге от вида школы" и планирует делиться дальнейшими наблюдениями.

В то же время значительная часть дискуссии все же перешла в критическую плоскость. Некоторые пользователи назвали подобные обновления неуместными в условиях войны. Такие классы даже сравнивали с "потемкинскими деревнями".

В отдельных комментариях были приведены конкретные сведения о происхождении оборудования. Например, было подтверждено, что заказчиком сенсорных экранов выступил местный отдел образования.

В то же время в комментариях упомянули и о другой стороне реформ в сфере образования. Даже хорошо оснащенные школы со временем могут подпасть под оптимизацию или закрытие, что вызывает беспокойство.

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