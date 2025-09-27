Украинцы предложили добавить в школьную программу половое воспитание и уроки критического мышления
Филолог Алина Острожская предложила украинцам представить, что они могут добавить в школьную программу новый предмет и предложила его назвать. Наибольшее количество лайков собрали уроки критического мышления и полового воспитания.
Под сообщением в социальной сети Тhreads украинцы указывали, что школьникам не хватает полноценного урока полового воспитания. Ведь, чаще всего, оно происходит на "минутке основ здоровья в 9 классе", когда медсестра шепотом рассказывает девушкам о подростковых изменениях в организме.
"Половое воспитание. Не та минутка основ здоровья в 9 классе, когда медсестра выгоняет из класса всех парней, и девочкам шепотом рассказывает о тампонах, а полноценный курс".
В то же время, украинцы также считают, что детям не хватает знаний о том, как отличать фейки и пропаганду от истины, поэтому стоит проводить уроки критического мышления.
"Уроки критического мышления как найти истину среди фейков, вбросов, пропаганды и манипуляций".
Одна из украинок подчеркнула, что в школах до сих пор "совковое обучение", зато чтобы добавить в программу все предметы, которые назвали в комментариях, то в Украине была бы элитная нация.
Среди предметов украинцы указывали:
