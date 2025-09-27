Украинцы предложили добавить в школьную программу половое воспитание и уроки критического мышления

Филолог Алина Острожская предложила украинцам представить, что они могут добавить в школьную программу новый предмет и предложила его назвать. Наибольшее количество лайков собрали уроки критического мышления и полового воспитания.

Под сообщением в социальной сети Тhreads украинцы указывали, что школьникам не хватает полноценного урока полового воспитания. Ведь, чаще всего, оно происходит на "минутке основ здоровья в 9 классе", когда медсестра шепотом рассказывает девушкам о подростковых изменениях в организме.

"Половое воспитание. Не та минутка основ здоровья в 9 классе, когда медсестра выгоняет из класса всех парней, и девочкам шепотом рассказывает о тампонах, а полноценный курс".

В то же время, украинцы также считают, что детям не хватает знаний о том, как отличать фейки и пропаганду от истины, поэтому стоит проводить уроки критического мышления.

"Уроки критического мышления как найти истину среди фейков, вбросов, пропаганды и манипуляций".

Одна из украинок подчеркнула, что в школах до сих пор "совковое обучение", зато чтобы добавить в программу все предметы, которые назвали в комментариях, то в Украине была бы элитная нация.

Среди предметов украинцы указывали:

Создание государства

Национальное достоинство

Культурология

Церковная приходская школа

История украинского языка

Основы социологии

Философия

Этикет

Первая медицинская помощь

Правила дорожного движения

Эмоциональный интеллект

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу два новых предмета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!