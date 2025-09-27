Украинцы предложили добавить в школьную программу половое воспитание и уроки критического мышления

Украинцы предложили добавить в школьную программу половое воспитание и уроки критического мышления

Филолог Алина Острожская предложила украинцам представить, что они могут добавить в школьную программу новый предмет и предложила его назвать. Наибольшее количество лайков собрали уроки критического мышления и полового воспитания.

Под сообщением в социальной сети Тhreads украинцы указывали, что школьникам не хватает полноценного урока полового воспитания. Ведь, чаще всего, оно происходит на "минутке основ здоровья в 9 классе", когда медсестра шепотом рассказывает девушкам о подростковых изменениях в организме.

"Половое воспитание. Не та минутка основ здоровья в 9 классе, когда медсестра выгоняет из класса всех парней, и девочкам шепотом рассказывает о тампонах, а полноценный курс".

В то же время, украинцы также считают, что детям не хватает знаний о том, как отличать фейки и пропаганду от истины, поэтому стоит проводить уроки критического мышления.

"Уроки критического мышления как найти истину среди фейков, вбросов, пропаганды и манипуляций".

Одна из украинок подчеркнула, что в школах до сих пор "совковое обучение", зато чтобы добавить в программу все предметы, которые назвали в комментариях, то в Украине была бы элитная нация.

Среди предметов украинцы указывали:

  • Создание государства
  • Национальное достоинство
  • Культурология
  • Церковная приходская школа
  • История украинского языка
  • Основы социологии
  • Философия
  • Этикет
  • Первая медицинская помощь
  • Правила дорожного движения
  • Эмоциональный интеллект

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу два новых предмета.

