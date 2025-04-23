Украинцы рассказали интересный факт о школах на Кипре: из 20 детей только четверо местных, правила есть, но их не соблюдают

В кипрских школах из 20 учеников, которые учатся в классе, только четверо детей могут быть местными. В то же время, в некоторых учебных заведениях вообще нет киприотов. В большинстве случаев коллектив состоит из интернациональных школьников.

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Об этом рассказали украинцы, переехавшие в Кипр, Жанна Киселева и Олег Фавелюкис в интервью Андрею Буреноку. По их словам, обучение в школе здесь бесплатное. В образовании преобладает греческий, однако дети общаются также и на английском.

"В нашем классе мы сначала насчитали двух киприотов из 20 человек, потом напряглись, насчитали 4. Остальные – это выходцы из Украины, России, Грузии. А некоторые – мы не поняли, кто они по национальности. А кто-то – это смешанные: киприот с украинкой или еще кто-то. И много арабов. И вся вся многонациональная штука – это очень интересно", – делятся украинцы.

Они отмечают, что в северной Европе образовательная система более жесткая, чем на Кипре. Несмотря на то, что в кипрских школах есть правила, их никто не соблюдает.

Кроме того, украинцы указали и на то, что они за время обучения детей не сталкивались с буллингом.

"Булинга нет никакого. У них все нормально. Учительница накричала на детей – все хорошо. Я слышу здесь много историй, что люди съезжаются на Кипр, потому что более жесткие северные системы... В Германии, Австрии. Да, на севере Европы более жесткая система, не знаю, по охране детей или что это. Это опека над детьми", – рассказывает Киселева.

По словам Фавелюкиса, киприоты отдают своих детей на обучение в кипрскую школу до 6 класса, а затем переводят в английскую.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась интересными фактами о школах в Испании.

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