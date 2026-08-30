Украинцы спорят из-за "самого сложного задания НМТ": сколько будет 3 : 0,3

Репетитор по математике показал "самое сложное" задание НМТ по своему предмету. Им оказалась арифметическая задача: разделить 3 на 0,3. Простой на первый взгляд пример вызвал дискуссию о том, насколько легко современным ученикам даются базовые математические вычисления.

Пример опубликовал в Threads педагог по имени Валентин. Он предложил подписчикам разделить 3 на 0,3. Сам же автор сразу показал правильное решение. Чтобы разделить 3 на 0,3, нужно убрать запятую в делителе – для этого оба числа умножают на 10. Тогда получаем 30 : 3, а это равно 10. Что и является правильным ответом на эту задачу.

В комментариях кто-то предложил бытовой пример, который поможет легко проверить этот ответ. Если 3 литра жидкости разлить по бутылкам вместимостью 0,3 литра, понадобится 10 бутылок. Один из пользователей пошутил, что "правильным решением" будет считать в бутылках с пивом.

Другой комментатор объяснил, что в таких примерах он просто переносит запятую: "Если после 0 идут две цифры, то к первому числу добавляю два 0 и делю". Например, при 5 : 0,25 он получает 500 : 25 = 20. Валентин похвалил его за это и подчеркнул, что математические задачи можно решать по-разному. "Разные люди – разные способы", – написал он.

Впрочем, часть комментариев касалась уже не самого способа вычисления, а уровня знаний школьников. Один из пользователей саркастически уточнил: "Я правильно понимаю, НМТ – это экзамен, который сдают дети после окончания 11 класса?". В ответ репетитор написал: "Ага, типа того".

Другой пользователь прямо спросил: "Это шутка??" Валентин ответил, что нет: "Реальный уровень знаний учеников Украины. Не всех, конечно, я имею в виду".

Таким образом, простой пример с десятичной дробью превратился в Threads в обсуждение того, действительно ли для части выпускников такая математика может оказаться сложной, и где проходит грань между шуткой о НМТ и реальными пробелами в знаниях.

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