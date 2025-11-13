'Умный человек никогда такого не скажет': украинцев возмутила учительница, назвавшая школьника 'полным'. Фото

Мама украинского школьника Юлия с никнеймом jully.kor рассказала о ситуации, которая произошла, когда она пришла забирать своего сына из группы продленного дня. В это время учительницу, которая была обычно, заменяла другая. По словам женщины, заходить в школу родителям нельзя, поэтому она позвонила педагогу, чтобы она вывела ее сына Евгения.

В заметке в Тhreads Юлия отметила, что ее ребенок единственный в классе с таким именем. Однако вместо того, чтобы позвать мальчика по имени, учительница спросила у мамы школьника "это такой полный?" Женщину поразил такой ответ и она попросила позвать его по фамилии. Когда же педагог вывела мальчика, то добавила комментарий, где спросила, почему мама считает его не полным, если он полный.

"Звоню к учительнице, говорю чтобы выводила Евгения (знаю, что он там один с этим именем), а она мне: "Это такой полный?" Я значит в шоке, как так можно сказать вообще о любом ребенке. Но я понимаю, что мой сын занимается спортом, сбалансировано питается, думаю, с кем-то спутала. Говорю чтобы по фамилии позвала", – пишет Юлия.

"Выводит она моего ребенка и говорит: "Чего вы говорите, что он не полный, если он полный?" Честно, я в моменте не знаю как реагировать. Для чего этот совок навязывает детям комплексы? Я очень рада, что у моего ребенка здоровая самооценка и он не обратил на это внимание, да и он реально худенький. Однако я в его возрасте была как раз "полненьким" ребенком и мне было очень больно слышать такое", – добавила она.

Украинцев изрядно возмутили такие слова учительницы. Они советовали пойти к директору и сообщить о произошедшей ситуации. Кроме того, пользователи соцсети отмечали, что мальчик совсем не полный. Однако даже если бы он таким и был, то умный и воспитанный человек никогда не скажет о подобных вещах.

"Я очень надеюсь, что вы пойдете к директору и ее уволят. Эта "учительница" же не просто хотела оскорбить вашего сына, она это повторила еще раз вам в лицо, когда ребенок рядом – абсолютно специально. Это не "ой, вырвалось", это прям продуманное неадекватное поведение".

"Я не нежная и думаю что полных людей можно называть полными. Но ваш мальчик ну совсем не полный. Ну никак".

"Хочу отметить еще один момент. Учительница оскорбляла вашего сына не напрямую. Она говорила не к нему, и это на самом деле довольно мерзко. Представьте себе, что на работе вас громко оскорбляют коллеги, когда говорят между собой. Это ужасное ощущение. Когда тебе на прямую говорят "ты толстая" легко ответить, но когда это не прямое оскорбление – это совсем другое. Это о том, что он максимально не компетентен, если не понимает этого".

"Я бы сразу пошла с жалобой к директору, потому что это неадекватно. Я лояльный человек и не требую чего-то сверх от учителей. Но уважение к детям тоже должно присутствовать. Очень жаль что такие учителя работают с детьми".

