Университеты обязали пересмотреть названия образовательных программ: что произошло

Высшие учебные заведения в Украине обязали пересмотреть названия своих образовательных программ. Из-за неточностей в наименовании могут произойти коллизии, приводящие к нарушению закона и их аккредитации органами контроля.

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Об этом сказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН во время онлайн-совещания с представителями украинских вузов, передает "Вчися.Медіа". Он призвал университеты корректно относиться к наименованию образовательных программ.

Министерство образования и науки во время мониторинга выявило наиболее "проблемные" слова, которыми злоупотребляют университеты. Например, право, дизайн, менеджмент, управление, администрирование, экономика, бизнес, транспорт, безопасность и т.д.

Так как вузы нарушают нормы в названиях образовательных программ, они могут не соответствовать предмету специализации (название одно, а студенты учат совсем другое). Кроме того, название классифицирует программу как программу другой специальности.

В названиях образовательных программ нельзя использовать полностью или частично:

названия других специальностей и отраслей знаний;

названия образовательных программ в рамках специальностей, предусматривающих доступ к профессиям с дополнительным регулированием (например, право, ветеринария, здравоохранение);

названия профессиональных квалификаций, для которых предусмотрено получение высшего образования по другой специальности или образования другого уровня.

Например, ведомством было выявлено, что в одном из вузов в специальности "История и археология" одна из образовательных программ называется "История и антропология права". Другой университет в специальности "Экономика" предлагает образовательную программу "Агробизнес".

Как известно, Кабинет министров одобрил летом 2024 года новый Перечень отраслей и специальностей, в соответствии с Законом "О высшем образовании" и рекомендациями Европейской комиссии. В предыдущем списке было 28 отраслей. В новом – 10 (+1 "Безопасность и оборона"), и они соответствуют Международной стандартной классификации образования (МСКО).

Как сообщал OBOZ.UA, МОН предложило создать в Украине профессию "снайпер", которой будут обучать в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

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