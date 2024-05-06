Университеты получат новую причину отчислять студентов: что такое единый экзамен и кто может его не сдавать

Бакалавры, магистры и аспиранты должны будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) после выполнения половины образовательной программы. Министерство образования и науки Украины решило узаконить такое изменение.

Проект утвердил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Те, кто не сдал экзамен с первой попытки, будут иметь еще одну. При повторной неудаче студента отчислят. Восстановиться в заведении высшего образования студенты смогут не раньше, чем через полгода и только на контрактной основе.

Иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие могут не сдавать ЕГКЭ.

Такое испытание уже было организовано для бакалавров и магистров отдельных специальностей. Сейчас его хотят распространить на всех аспирантов.

Ранее МОН утвердило дату сдачи ЕГКЭ. В частности, для разных специальностей экзамен будет проходить в следующие дни:

Видео дня

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 25 мая.

Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 9 мая.

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 9 мая.

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 мая.

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 28 мая.

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 31 октября.

Право. Международное право. Магистерский уровень – 21 ноября.

Пересдать экзамен можно в следующие даты:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 мая.

Ветеринарная медицина Магистерский уровень – 30 мая.

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 30 мая.

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня.

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 20 июня.

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 14 ноября.

Право. Международное право. Магистерский уровень – 5 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские абитуриенты будут сдавать больше экзаменов.

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