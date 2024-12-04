Университеты США попросили иностранных студентов вернуться с зимних каникул до того, как Трамп вступит в должность: что известно

Университеты США рассылают иностранным студентам и сотрудникам электронные письма с просьбой вернуться в страну с зимних каникул до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента. Инаугурация состоится 20 января.

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Об этом сообщает The Daily Star. Это связано с политикой, которую предлагает Трамп. Она предполагает борьбу с нелегальной иммиграцией.

Во время первого срока президентства Трампа были введены запреты на поездки гражданам многих мусульманских стран, Северной Кореи и Венесуэлы, а также были сделаны предложения по ограничению студенческих виз. Как результат, среди иностранных студентов существует страх по поводу иммиграции и получения разрешения на въезд в страну.

Планы Трампа по проведению массовых депортаций вызывают много неопределенности. Поэтому учебные заведения советуют студентам проявлять большую осторожность и вернуться в кампус до того, как Трамп вступит в должность.

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