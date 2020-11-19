Упоминание о глинтвейне в учебнике 3 класса: директор киевской школы возмутился, а родители поддержали

В учебнике "Я исследую мир" для 3-го класса нашли задание, в котором упоминается алкогольный напиток глинтвейн.

Первым этот вопрос поднял в Facebook 28-летний директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза, который является самым молодым директором школы в Украине.

По его словам, родители прислали ему фото одной из страниц учебника (авторы А. Волощенко, А. Козак, Г. Остапенко), со следующим упражнением:

"На вершине горы Игорь замерз. Его подруга Лиза предложила согреться, как это иногда делают взрослые, попробовав глинтвейн – напиток, содержащий алкоголь. Как должен поступить Игорь? Смоделируйте поведение детей".

Мнения украинцев о глинтвейне в учебнике разделились

Ламза отметил, что ему стало очень стыдно за такую задачу.

"А теперь вопрос: как учитель должен объяснить ребенку, что такое глинтвейн и чего дети его хотели пить и кто решил, что его пьют взрослые?! Например, мне никогда не приходилось его попробовать и я не знаю, что это?!" – подчеркнул он.

Однако в комментариях пользователи не разделили возмущение директора школы.

"Я так понимаю, что эта задача именно о профилактике употребления алкоголя детьми. Здесь не в названии напитка дело, а только в том, что он содержит алкоголь. Ребенку нужно смоделировать ситуацию и дать ответ. Понятно, что некоторые ответы будут потрясающими, но это поможет взять под контроль ситуацию и проанализировать семью", – написала Наталья Чемерис.

В свою очередь блогер "Татуся Бо" подчеркнула, что как бы родители ни старались, но уберечь ребенка вообще от явления употребления алкоголя взрослыми невозможно. Поэтому у них есть такая важная задача – дать детям понимание, что алкоголь до совершеннолетия для них смертельно опасен, сигареты опасны, не следует принимать из рук чужих и даже своих никакие интересные таблетки/конфеты/напитки без разрешения родителей.

"Если вы думаете, что ребенку в 8-9 лет никто не предложит алкоголь – вы очень, ужасно ошибаетесь. Предложат. Есть прецеденты, когда таким детям предлагали наркотики в школе или на улице. И здесь важно научить ребенка понимать, отказываться, правильно говорить об этом, отстаивать свою позицию, быть уверенным и убедительным, четко и железобетонно говорить "Нет", – добавила она.

По словам блогера, к этому присоединился и курс "Я исследую мир", хотя немного наивно и неумело.

"И по той истории, что Маша в горах может предложить Сереже глинтвейн – должна стоять интересная и полезная дискуссия об отказе. Что сделает Сережа? Выпьет? В таком случае расскажите детям о вреде, расскажите почему не следует. Откажется? Научите детей правильно и четко артикулировать отказ. Откажется и убедит Машу тоже не пить то глинтвейн – это вообще педагогическое бинго, потому что дети научатся подбирать аргументы, отстаивать свою точку зрения и убеждать", – отметила "Татуся Бо".

Она выразила надежду, что учителя правильно обрабатывают с детьми этот урок.

Задача в учебнике "Я исследую мир"

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском учебнике по химии порекомендовали лечить рак содой.