В українському підручнику з хімії порекомендували лікувати рак содою

У підручнику з хімії для 9-х класів української школи написано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях.

Про це розповіла в Facebook Інна Доміна. Автор підручника послався на інформацію з сайту для пенсіонерів.

У рубриці "Цікаво знати" в підручнику розказано про корисні властивості харчової соди. Зокрема вказується, що водний розчин соди рекомендовано пити для профілактики і лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю при застуді.

"Мені дійсно подобається підручник з хімії для 9 класу Савчин М.М. – доступно і структуровано представлений базовий матеріал. Але що ж нам робити з науковістю шкільних підручників? Коли вже нарешті в підручниках будуть подаватися новини сучасної науки, а не тренди нетрадиційної медицини з сайту Асоціації пенсіонерів?! " – написала Доміна.

Соду застосовують при лікуванні і профілактиці онкології. Джерело: Facebook

Сайт асоціації пенсіонерів. Джерело: Facebook

Користувачі в мережі знайшли і інші сумнівні твердження в цьому ж підручнику.

Так Кароліна Айрапетян в Facebook написала про спиртові компреси при простудних захворюваннях і застосуванні фітотерапевтичного препарату Уролесан при лікуванні сечокам'яної хвороби.

"Підручник з хімії Савчин М. М. рекомендує дев'ятикласникам і дев'ятикласниця:

лікувати онкологію і вибілювати зуби харчовою содою, спираючись на сайт Української асоціації пенсіонерів;

спиртовой компрес при простудних захворюваннях (не спираючись навіть на українську асоціацію алкоголізму і синдром відміни);

лікувати сечокам'яну хворобу недоказовою фітотерапією – Уролесаном (складається з моркви дикої, шишок хмелю, материнки, етанолу 96%, олії м'яти перцевої, олії ялиці сибірської)", – написала Айрапетян.

Користувачі знайшли сумнівні твердження в підручнику. Джерело: Facebook

Фітотерапевтичний сироп лікує сечокам'яну хворобу. Джерело: Facebook

При застуді роблять спиртові компреси. Джерело: Facebook

Раніше OBOZREVATEL, в українському підручнику для перших класів знайшли грубу помилку – датою заснування Києва вказано XIX століття, а не 482 рік (V століття). Автором підручника вказана Ольга Хорошковська.

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