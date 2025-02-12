Урок начинается с четырех минут тишины: лайфхак директора школы в США покорил сеть

Американский директор школы поделилась лайфхаком, который поможет создать тишину в классе. В частности, она советует начинать обучение с четырех минут молчания. В случае если дети нарушат это условие, таймер включается с самого начала.

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Сообщение с рекомендацией появилось в Facebook. Пользователи социальной сети высказали свое мнение по поводу такой инициативы. Некоторые отметили, что это хорошая идея.

"Я начинаю что-то под названием "четыре минуты молчания", когда каждый урок стартует с 240 секунд абсолютной тишины. Если кто-то разговаривает, или издает лишние звуки, я запускаю таймер сначала. Эти четыре минуты меняют игру для всех нас", – говорится в сообщении.

Некоторые из пользователей соцсети поддержали такую идею и поделились собственным опытом.

"Я делаю это часто, и дети со временем привыкают к этому, и они держат друг друга подотчетными. Это помогает заземлить их и подготовиться к уроку. Заканчивается это обычно свободным письмом в течение двух-трех минут тишины. В начале им, безусловно, было тяжело".

"Я делаю это уже много лет. Иногда это работает, иногда нет. Зависит от класса".

"Я начинаю каждое занятие с 7-10 минут молчаливого чтения. Я делаю это уже много лет"

"Учительница, которая у нас преподает, делает это. Мудрость, которая стоит за этим удивляет меня каждый день".

"Я на 100% согласен с этим, когда они впервые приходят. Они все возбуждены, откуда бы они ни пришли, а мне нужна тишина, и они сделали тишину, поэтому мы тоже делаем это, и это круто, поэтому я делаю это в течение 4 минут".

В то же время, есть и те, кто считает, что такая инициатива не нужна в классе. Ведь на нее используется слишком много времени.

"4 мин х 180 дней = 720 мин = 12 часов времени – намного больше для этих перезапусков. Трудно оправдать. Большинство учеников, которые приходят готовыми и способными к обучению, должны ненавидеть эту систему. Встречайте каждого студента у дверей: вы наладите отношения для того, кто приходит не в лучшем виде. Так, для некоторых переходный период является сложным. Помогите им развить этот навык, вместо того, чтобы сосредотачиваться на развитии достаточно бесполезного навыка сидеть молча и неподвижно, когда они приходят в класс".

"Четыре минуты – это многовато, как по мне. В зависимости от возраста, обычно достаточно одной или двух минут. Если ко мне в комнату приходит расстроенный ребенок, у меня есть таймер с мыльными пузырями, я даю ему около пяти минут. У них есть эти пять минут, чтобы найти немного пространства и собраться с мыслями. Если они не могут сделать это за 5 минут, возможно это требует большего вмешательства, и я могу отправить их в медсестру или консультанта, или куда-то, куда им нужно пойти. Даже если это просто в туалет, выпить или посидеть в коридоре".

"Я использую "время сосредоточения" в начале урока, две-четыре минуты. Я преподаю естественные науки в 6-м классе. Я прошу учеников закрыть глаза и посидеть молча. В начале года они чувствуют себя странно, но большинство привыкают к этому в течение первого месяца".

К слову, украинским педагогам по душе пришлась такая инициатива. В сообщении образовательного эксперта Виктора Громового, они отметили, что это может стать хорошей идеей для повышения концентрации накануне обучения.

"Это интересная идея. Думаю, такая тихая настройка поможет поднять концентрацию".

"А мне понравилось, как в полной тишине датские дети каждый день читают 20 мин. Перед началом первого урока. Концентрация внимания и + за год выходит много прочитанных книг. Это введено во всех классах и, так сказать, "must have".

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