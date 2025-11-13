Уроки по 30 минут, перерывы – максимум 10. Школы одного из городов Украины перешли на новый график обучения: что случилось

В Кременчуге ввели новый график обучения в школах с 10 ноября. Так, продолжительность одного урока сократили до 30 минут, а перерывы будут по 5-10. Такое решение приняли, чтобы максимально использовать световой день для 1 и 2 смены в период отключений электроэнергии.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий во время заседания исполкома горсовета, информирует Суспільне. Кроме того, некоторые родители предлагают помощь в виде аккумуляторных ламп для освещения классов.

"Мы решили ввести 30-минутные уроки в школах, чтобы полностью захватить световой день для 1 и 2 смены", – сказал Малецкий.

Исполняющая обязанности директора департамента образования Светлана Михайленко отметила, что школы уже начали работать по адаптированному расписанию.

"Мы с понедельника начали формировать новый более удобный график. Это 30 минут урок и 5–10 минут перерыва, чтобы было более гибко. Эту информацию довели директорам школ, и от них никаких жалоб не поступало", – сказала Михайленко.

Городской голова поддержал инициативу относительно аккумуляторных ламп.

"Это, кстати, хорошая идея. Надо подумать, возможно, мы это как-то используем. Там лампа стоит 360 гривен и работает 2– 3 часа на аккумуляторе", – сказал Малецкий.

