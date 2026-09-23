Уроки по 35 минут и изменения в расписании: почему рекомендации МОН возмутили педагогов и что говорит закон

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,1 т.
Иллюстративное изображение. Учительница что-то объясняет ученице
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Учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали. Кроме того, может меняться и порядок предметов в расписании, чтобы дети изучали сложный материал в то время, когда им легче сосредоточиться.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает ТСН. По словам чиновника, главная задача школы — не формальное соблюдение одинаковой продолжительности каждого урока, а достижение программных результатов обучения.

Сколько дней можно пропустить в школе

"Для нас главное — достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно изменять", — сказал Бутенко.

Он отметил, что если учитель видит, что дети устали, занятие можно завершить раньше. Речь идет, в частности, об сокращении 45-минутного урока до 40 или 35 минут. Министр считает, что такой подход должен помочь рациональнее использовать учебное время и не тратить его на формальное продолжение занятия, если ученики уже потеряли концентрацию.

"Поменять в расписании уроки местами для того, чтобы проработать самый сложный материал, в котором нам нужно сохранить качество", – добавил чиновник.

Иллюстративное изображение. Учительница объясняет школьникам задание

Что говорит закон

Статья 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" определяет продолжительность уроков в учреждениях общего среднего образования:

  • в 1-х классах — 35 минут;
  • во 2–4-х классах – 40 минут;
  • в 5–11-х классах – 45 минут.

При этом закон также предусматривает, что учебное заведение может выбирать другие, помимо урока, формы организации образовательного процесса. Соответствующие нормативы содержатся и в действующем Санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования, утвержденном приказом Минздрава № 2205 от 25 сентября 2020 года. В его действующей редакции указано, что непрерывная учебная деятельность не может превышать 35 минут в 1 классе, 40 минут в 2–4 классах и 45 минут в 5–11(12) классах.

В то же время Санитарный регламент прямо предусматривает возможность организации сдвоенных занятий и использования других форм организации учебного процесса, если это соответствует возрастным особенностям детей и происходит по решению педагогического совета.

Дети восполняют пробелы в образовании

Можно ли менять местами уроки в расписании

Перестановка уроков соответствует требованиям Санитарного регламента. Согласно документу, расписание должно учитывать оптимальное распределение учебной нагрузки в течение недели и чередование предметов с разным уровнем нагрузки. В регламенте говорится о необходимости чередовать учебные предметы естественно-математического и общественно-гуманитарного циклов с занятиями художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного и технологического направлений.

Согласно нормативам, предельная продолжительность непрерывного учебного занятия, при этом организация образовательного процесса должна учитывать:

  • возраст детей,
  • их учебную нагрузку и
  • вероятность переутомления.

Санитарный регламент подчеркивает, что организация образовательного процесса не должна приводить к перегрузке учащихся. Отдельно нормативные документы регулируют и дистанционное обучение. В условиях военного положения для синхронного дистанционного обучения предусмотрены различные варианты продолжительности занятий в зависимости от возраста:

  • для 5–6 классов — два занятия по 45 минут, три по 35 или четыре по 25 минут;
  • для 7–9 классов — два по 45, три по 40, четыре по 30 или пять по 25 минут.

В сети отреагировали на заявление министра образования. Так, например, бывшая руководительница Одесского департамента образования Елена Буйневич призвала учителей не следовать рекомендациям о сокращении продолжительности урока, ведь требования определены законом, а рекомендации — нет. Кроме того, во время дистанционного обучения учителя не могут убедиться, что дети действительно находятся в укрытии, чтобы продолжить онлайн-урок, чем подвергают себя опасности.

"Рекомендую не слушать никакие рекомендации об сокращении продолжительности урока. Потому что придет строгий аудит и отнимет деньги. Не рискуйте зарплатой, продолжительность уроков определяется законодательными актами. Рекомендации – это не то, что нужно. И особенно внимательно относитесь к рекомендациям типа "можете продолжить урок онлайн, убедившись, что все дети в укрытии". Учитель не может в этом быть уверен, когда дети учатся дистанционно. Поэтому не подвергайте себя опасности. Мы находимся в зоне турбулентности из-за странных решений с вполне реальной ответственностью исполнителей", – написала Буйневич.

Сколько должны длиться уроки

В то же время эксперт в области образования Виктор Громовой подчеркнул, что продолжительность уроков определена в Санитарном регламенте, утвержденном именно Министерством здравоохранения для того, чтобы дети не уставали. Он сравнил рекомендации министра образования с волюнтаризмом, когда решения основываются исключительно на собственных желаниях или субъективной воле руководителя, игнорируя реальные факты или объективные обстоятельства.

"Почему-то вспомнился термин "волюнтаризм", который в свое время стал официальным объяснением для отстранения Никиты Хрущева", — написал Громовой.

Юрист в сфере образования Лилия Орел пояснила, что учителя обязаны соблюдать утвержденное расписание занятий и установленную продолжительность уроков и не имеют права самостоятельно сокращать их без надлежащих правовых оснований. Если педагог без уважительных причин завершает занятие раньше, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и неисполнение должностных обязанностей, а учитель может быть привлечен к ответственности.

"За самовольное сокращение уроков учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Согласно статье 147 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение трудовой дисциплины может быть наложен выговор, а за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, при наличии предусмотренных законом условий, возможно увольнение в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины", — написала Орел.

Можно ли сократить урок до 35 минут

На заявление министра образования отреагировал бывший руководитель Винницкого лицея Александр Козлов, который отметил, что таким образом чиновник переложил ответственность за качество образования на учителя, загнав его в правовой угол. Ведь если педагоги будут сокращать уроки и это выяснится в ходе аудита, им или руководителю учебного заведения придется возмещать средства, поскольку будет считаться, что они не отработали установленное количество часов, но получили зарплату в полном объеме.

"Подобные заявления являются ничем иным, как попыткой переложить ответственность за качество образования на учителя, одновременно загоняя его в правовой тупик. Пока в законы Украины "Об образовании", "О полном общем среднем образовании" и в Санитарный регламент не внесены официальные изменения через парламент и Минздрав, руководителям школ и учителям следует руководствоваться исключительно действующими нормативно-правовыми актами, а не заявлениями в СМИ. Попытка действовать по принципу "на ощупь детей" во время финансовой проверки обойдётся учебным заведениям вполне реальными деньгами и судебными исками", – подчеркнул Козлов.

В то же время в соцсетях педагоги иронизировали, отмечая, что с таким заявлением министра уроки стоит проводить по 10 минут, чтобы учителя тоже не уставали. А еще лучше их отменить вообще, а оставить только отчеты. Многие удивлялись, где дети успевают устать, ведь уроки длятся 45 минут.

Сколько должны длиться уроки

"Исходя из такой логики, если у детей уже было 3 урока и они устали, то четвертый можно не начинать".

Украинцев возмутило заявление министра образования

"Давайте сразу по 15 секунд, как в TikTok. Даунгрейд в 18 век".

Сеть возмутило заявление Бутенко

"А спросите лучше, есть ли вообще какие-то уроки? Пришли в школу-убежище из-за тревоги. Просидели там 5 уроков – пришли домой. Так уже третью неделю".

Сколько должны длиться уроки в школе

"Где они успевают устать?"

Сколько времени должен длиться урок в школе
Можно ли сократить урок до 35 минут

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