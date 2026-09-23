Уроки по 35 минут и изменения в расписании: почему рекомендации МОН возмутили педагогов и что говорит закон

Учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали. Кроме того, может меняться и порядок предметов в расписании, чтобы дети изучали сложный материал в то время, когда им легче сосредоточиться.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает ТСН. По словам чиновника, главная задача школы — не формальное соблюдение одинаковой продолжительности каждого урока, а достижение программных результатов обучения.

"Для нас главное — достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно изменять", — сказал Бутенко.

Он отметил, что если учитель видит, что дети устали, занятие можно завершить раньше. Речь идет, в частности, об сокращении 45-минутного урока до 40 или 35 минут. Министр считает, что такой подход должен помочь рациональнее использовать учебное время и не тратить его на формальное продолжение занятия, если ученики уже потеряли концентрацию.

"Поменять в расписании уроки местами для того, чтобы проработать самый сложный материал, в котором нам нужно сохранить качество", – добавил чиновник.

Что говорит закон

Статья 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" определяет продолжительность уроков в учреждениях общего среднего образования:

в 1-х классах — 35 минут;

во 2–4-х классах – 40 минут;

в 5–11-х классах – 45 минут.

При этом закон также предусматривает, что учебное заведение может выбирать другие, помимо урока, формы организации образовательного процесса. Соответствующие нормативы содержатся и в действующем Санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования, утвержденном приказом Минздрава № 2205 от 25 сентября 2020 года. В его действующей редакции указано, что непрерывная учебная деятельность не может превышать 35 минут в 1 классе, 40 минут в 2–4 классах и 45 минут в 5–11(12) классах.

В то же время Санитарный регламент прямо предусматривает возможность организации сдвоенных занятий и использования других форм организации учебного процесса, если это соответствует возрастным особенностям детей и происходит по решению педагогического совета.

Можно ли менять местами уроки в расписании

Перестановка уроков соответствует требованиям Санитарного регламента. Согласно документу, расписание должно учитывать оптимальное распределение учебной нагрузки в течение недели и чередование предметов с разным уровнем нагрузки. В регламенте говорится о необходимости чередовать учебные предметы естественно-математического и общественно-гуманитарного циклов с занятиями художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного и технологического направлений.

Согласно нормативам, предельная продолжительность непрерывного учебного занятия, при этом организация образовательного процесса должна учитывать:

возраст детей,

их учебную нагрузку и

вероятность переутомления.

Санитарный регламент подчеркивает, что организация образовательного процесса не должна приводить к перегрузке учащихся. Отдельно нормативные документы регулируют и дистанционное обучение. В условиях военного положения для синхронного дистанционного обучения предусмотрены различные варианты продолжительности занятий в зависимости от возраста:

для 5–6 классов — два занятия по 45 минут, три по 35 или четыре по 25 минут;

для 7–9 классов — два по 45, три по 40, четыре по 30 или пять по 25 минут.

В сети отреагировали на заявление министра образования. Так, например, бывшая руководительница Одесского департамента образования Елена Буйневич призвала учителей не следовать рекомендациям о сокращении продолжительности урока, ведь требования определены законом, а рекомендации — нет. Кроме того, во время дистанционного обучения учителя не могут убедиться, что дети действительно находятся в укрытии, чтобы продолжить онлайн-урок, чем подвергают себя опасности.

"Рекомендую не слушать никакие рекомендации об сокращении продолжительности урока. Потому что придет строгий аудит и отнимет деньги. Не рискуйте зарплатой, продолжительность уроков определяется законодательными актами. Рекомендации – это не то, что нужно. И особенно внимательно относитесь к рекомендациям типа "можете продолжить урок онлайн, убедившись, что все дети в укрытии". Учитель не может в этом быть уверен, когда дети учатся дистанционно. Поэтому не подвергайте себя опасности. Мы находимся в зоне турбулентности из-за странных решений с вполне реальной ответственностью исполнителей", – написала Буйневич.

В то же время эксперт в области образования Виктор Громовой подчеркнул, что продолжительность уроков определена в Санитарном регламенте, утвержденном именно Министерством здравоохранения для того, чтобы дети не уставали. Он сравнил рекомендации министра образования с волюнтаризмом, когда решения основываются исключительно на собственных желаниях или субъективной воле руководителя, игнорируя реальные факты или объективные обстоятельства.

"Почему-то вспомнился термин "волюнтаризм", который в свое время стал официальным объяснением для отстранения Никиты Хрущева", — написал Громовой.

Юрист в сфере образования Лилия Орел пояснила, что учителя обязаны соблюдать утвержденное расписание занятий и установленную продолжительность уроков и не имеют права самостоятельно сокращать их без надлежащих правовых оснований. Если педагог без уважительных причин завершает занятие раньше, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и неисполнение должностных обязанностей, а учитель может быть привлечен к ответственности.

"За самовольное сокращение уроков учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Согласно статье 147 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение трудовой дисциплины может быть наложен выговор, а за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, при наличии предусмотренных законом условий, возможно увольнение в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины", — написала Орел.

На заявление министра образования отреагировал бывший руководитель Винницкого лицея Александр Козлов, который отметил, что таким образом чиновник переложил ответственность за качество образования на учителя, загнав его в правовой угол. Ведь если педагоги будут сокращать уроки и это выяснится в ходе аудита, им или руководителю учебного заведения придется возмещать средства, поскольку будет считаться, что они не отработали установленное количество часов, но получили зарплату в полном объеме.

"Подобные заявления являются ничем иным, как попыткой переложить ответственность за качество образования на учителя, одновременно загоняя его в правовой тупик. Пока в законы Украины "Об образовании", "О полном общем среднем образовании" и в Санитарный регламент не внесены официальные изменения через парламент и Минздрав, руководителям школ и учителям следует руководствоваться исключительно действующими нормативно-правовыми актами, а не заявлениями в СМИ. Попытка действовать по принципу "на ощупь детей" во время финансовой проверки обойдётся учебным заведениям вполне реальными деньгами и судебными исками", – подчеркнул Козлов.

В то же время в соцсетях педагоги иронизировали, отмечая, что с таким заявлением министра уроки стоит проводить по 10 минут, чтобы учителя тоже не уставали. А еще лучше их отменить вообще, а оставить только отчеты. Многие удивлялись, где дети успевают устать, ведь уроки длятся 45 минут.

"Исходя из такой логики, если у детей уже было 3 урока и они устали, то четвертый можно не начинать".

"Давайте сразу по 15 секунд, как в TikTok. Даунгрейд в 18 век".

"А спросите лучше, есть ли вообще какие-то уроки? Пришли в школу-убежище из-за тревоги. Просидели там 5 уроков – пришли домой. Так уже третью неделю".

"Где они успевают устать?"

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