Уроки с 10 часов и смешанный формат. Лисовой сообщил, каким будет обучение в украинских школах зимой

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что зимой в украинских школах, где нет посменного обучения, уроки будут начинаться в 10 утра. В то же время, в крайних случаях придется вернуться к смешанному или онлайн обучению в сложные периоды.

Об этом чиновник рассказал во время "Часа вопросов правительству", передает УНИАН. Он отметил, что сейчас МОН работает над графиками обучения.

"Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями. В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в сложных пиковых периодах", – сказал Лисовой.

Чиновник отмечает, что есть два подхода к проведению учебного процесса. В частности, он отметил, что заведения высшего образования и профтехобразования должны начать год раньше – в теплый сезон. Глава МОН говорит, что необходимо увеличить зимние каникулы и завершить учебный год позже.

Кроме того, по словам Лисового, стоит обратить внимание на обеспечение учебных заведений генерацией. Ведь в некоторых школах она достаточно мощная, в других же могут работать только пункты несокрушимости.

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