Уроки ведут старшеклассники, а дети пьют чай с 30-летним директором: почему Каменский лицей стал известен на всю Украину

Андрей Олийнык в 28 лет стал самым молодым директором гимназии в городе Каменское на Днепропетровщине. С 2021-го начал вносить изменения в учебном заведении, в частности, ввел танцевальные минутки, открыл двери для родителей, а с учениками начал советоваться, как улучшить школьную жизнь.

По словам руководителя, основной задачей для него стало создание партнерства между всеми участниками образовательного процесса. Он рассказал Суспільному, что и учителя, и ученики в начале с осторожностью относились к переменам, однако впоследствии увидели, что это к лучшему.

"Первое время дети заходили в приемную, и у них было: "Боже, а тут можно находиться?" Были как в музее каком-то. Я говорю им – дети, расслабьтесь, давайте сядем нормально поговорим. И вот когда так мы с ними пили чай, то очень многое меняли. Сразу начали модернизировать ученическое самоуправление", – делится Андрей Олийнык.

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Директор лицея рассказал, что старшеклассники активно участвуют в жизни младшей школы – сами распределяют предметы, готовятся и преподают в младших классах. Решение проводить такие уроки было принято в рамках ученического самоуправления.

По его словам, дети, несмотря на доверительное и теплое общение, черту не пересекают.

"Вот я понимаю, что сидит ученик и говорит со мной не просто как с директором, а пожалуй больше – как с наставником, с человеком, который может его поддержать, дать ему какой-нибудь совет и указать на правильный путь, и тогда действительно он или она достигнет определенных результатов", – рассказал Олийнык.

Поделился он и другими нововведениями, в частности, в партнерстве с родителями акцент ставится на открытость и искренность. Ведь на эти составляющие равняются и учителя.

"Я не просто так сказал о стене недоверия между родителями и учителями, потому что очень не хочется, чтобы воспринимали учителя как обслугу. Это обидно", – добавляет руководитель образовательного учреждения.

По его словам, в условиях войны учителя стали не только преподавателями, но поддержкой и спасительной силой, к которой обращаются и ученики и родители.

В 2020 году преподаватель из Каменского стал победителем народного голосования на сайте ТСН. Еще с началом учительства проводил интегрированные уроки с использованием LEGO и анимационные минутки с танцами, чем покорил более 40 тысяч украинцев.

Олийнык рассказывает, что однажды решил собрать начальную школу и "подвигаться", чем прославился в соцсетях. Выложенный ролик с танцами вызвал различные эмоции. Однако молодой директор настаивает, что не ко времени большие шоу, а такие минутки имеют место быть, потому что у наших детей война украла детство.

"Не актуальны большие танцы, большое веселье, шоу, но все же момент детства, момент улыбок, детских этих эмоций он все же должен быть", – замечает преподаватель.

По его словам, учителя радостно идут навстречу инновациям, если суметь найти подход. В частности, от молодых до взрослых преподавателей гимназии поддержали "геймификацию". Олийнык делится, что главное в таком процессе – не бояться. После всего, что пришлось пройти – внедрить игры в образовательный процесс не проблема.

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