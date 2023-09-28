В Украине кардинально изменится преподавание информатики в школах: что предполагает новый формат

В украинских школах будут использовать новый подход к преподаванию предмета информатики. В частности, школьникам добавят больше интерактива и будут учить программированию.

О модернизации сообщили во время презентации проекта "Обновленная информатика – IT-студии", передает Министерство образования и науки. Там рассказали, что пилотизацию программа прошла успешно, поэтому теперь пора начать ее внедрять в учебные заведения по всей стране.

"После успешного завершения пилота мы масштабируем программу обновленной информатики во все образовательные учреждения. Наша цель – внедрить образовательные ресурсы ИТ-студий для 4 млн украинских школьников", – уверил Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации.

Видео дня

Цель проекта – трансформировать информатику как школьный предмет и сделать другой подход к преподаванию. Теперь, рассказывают в Минцифре, учителя могут использовать специально разработанные материалы: анимированные видео, презентации, локализованные материалы и видео. Все это было создано в рамках пилота, в котором принимали участие 50 школ – 70 учителей и более 3 тысяч учеников.

Для модернизации преподавания предмета авторы проекта четко определили пять ключевых направлений, по которым структурированы учебные ресурсы, являющиеся аналогами разделов в школьной программе:

"Цифровая грамотность"; "Медиатворчество"; "Вычислительное мышление и программирование"; "Анализ данных и моделирование"; "Цифровое гражданство".

По обновленной программе в рамках первой главы учащиеся 3-4 классов будут изучать существование цифровых устройств, 7-9 классы программное обеспечение информационных систем, а 10-11 узнавать про искусственный интеллект.

В рамках третьей главы у школьников будет возможность учиться программировать с учетом их возрастных возможностей, а учащиеся начальной школы в упрощенной форме будут узнавать алгоритмы. В последних классах старшей школы учащиеся будут узнавать о принципах объектноориентированного программирования с практикой в Python, C++, JavaScript и т.д.

По модернизированной программе учителя могут использовать интерактивные уроки, в частности, давать школьникам возможность создавать игры. В первых классах примером приводят "Стрелец по шарикам", а в 5-6 предлагают создать игру, где герой реагирует на препятствия и собирает артефакты.

В настоящее время обновленная информатика уже доступна для использования на отдельном модуле платформы "Дія. Освіта". Чтобы сделать материал максимально полезным и удовлетворяющим потребности и учеников и учителей, разработчиками были проанализированы отзывы пилотных участников.

"Мы опросили учителей и учеников, проанализировали фидбек и улучшили функционал платформы. Среди ключевых особенностей ИТ-студий – учет потребностей каждой из аудиторий и интерактивные задачи для оценки и отработки навыков. Платформа также соответствует принципам вебдоступности – для облегчения навигации платформой людям со зрительными нарушениями", – рассказывает Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

В частности, она добавила, что на платформе размещена пошаговая инструкция, как зарегистрироваться и начать работать, а до конца 2023 года функционал будет дополняться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров намерен кардинально трансформировать систему образования Украины до 2030 года.

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