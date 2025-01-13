Уровень IQ растет: ученица 10 класса разработала нейротренажер для детей и получила стипендию президента

Ученица 10 класса из города Борисполь в Киевской области Ирина Кориневская получила за научную работу по психологии стипендию президента Украины. Школьница создала нейротренажер для детей.

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Созданная Ириной методика развивает у детей начальных классов двуручную координацию и межполушарное взаимодействие мозга, в результате чего растет уровень IQ. Об этом говорится в сюжете телерадиостудии "Борисполь".

Кроме президентской стипендии, ученица Бориспольского лицея получила стипендию Бориспольского городского головы, Киевской областной государственной администрации и международную награду.

"Сначала я начала очень интересоваться психологией, читала много книг, слушала разные лекции. Затем моя учительница биологии, которая стала моей научной руководительницей, заинтересовала меня наукой. Она дала идею всему классу поучаствовать в конкурсе Малой академии наук. И я начала с ней работать именно над научным проектом", – рассказала Ирина.

Школьница с детства увлекается лепкой, поэтому связала свою работу именно с этим занятием.

Состоит работа из специальных карт, с помощью которых дети от 6 до 10 лет смогут лепить из пластилина разные изделия. Такая методика развивает у малышей двуручную координацию и межполушарное взаимодействие мозга.

Карточки есть пяти уровней сложности:

первый уровень – на таких карточках изображение полное. Дети должны наклеивать пластилин на него и воспроизводить это изображение;

второй уровень сложности – карточки, на которых изображение является частичным и есть контур;

третий уровень сложности – на карте есть только контур изображения, дети должны использовать воображение, чтобы воспроизвести изображение;

четвертый уровень сложности – на карточке написана только тема (например, пейзаж) и дети должны представить и воспроизвести изображение пластилином;

пятый уровень – большие карточки, с которыми дети работают в парах и воспроизводят фон и животных.

Анна Нестюк, научная руководительница проекта, рассказала, что во время таких занятий у детей растет уровень интеллекта.

"Межполушарное взаимодействие заключается в том, что когда ребенок что-то начинает лепить, у него вырабатываются нервные импульсы, идущие к обоим полушариям головного мозга. Отсюда и сочетается их взаимодействие, синергия. Поэтому уровень IQ растет. Улучшаются также воображение и внимание", – рассказала учительница.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские школьники завоевали победные результаты на Международной молодежной научной олимпиаде (International Junior Science Olympiad – IJSO), которая проходила в Румынии. Украинскую команду представляло шесть школьников и все они вернулись с наградами.

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