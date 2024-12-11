'Успешный успех' снижает самооценку: как научить ребенка не сравнивать себя с другими в интернете

В социальных сетях дети часто видят идеальную картинку жизни и могут полагать, что их достижения по сравнению с другими – мелочи. Это может повлиять на их самооценку. Родителям следует объяснять, что фото и видео в сети – лишь часть реальности, за которой могут стоять вызовы и сложности.

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В Детском фонде ООН в Украине (ЮНИСЕФ) рассказали родителям, как уберечь ребенка от сравнения себя с другими в интернете. Для ребенка такие сравнения могут стать еще более болезненными, чем для взрослых.

"Объясните детям, что то, что мы видим онлайн – это лишь часть реальности. И не стоит сравнивать свои достижения с успехами других, потому что никогда не знаешь, что действительно стоит за идеальной картинкой в соцсетях", – отметили в учреждении.

Там посоветовали родителям откровенно поговорить с ребенком о его чувствах. Можно задать такой вопрос: "Как думаешь, почему эта картинка вызывает у тебя такие эмоции".

Такое открытое общение помогает лучше понять чувство ребенка. Важно не отрицать его эмоций и избегать фраз вроде "Это все глупости" или "Не обращай внимания".

Лучше сказать так: "Я понимаю, что это может быть сложно. Давай попробуем разобраться вместе".

"Объясните, что не стоит воспринимать все, что есть в интернете, за истину. А за "идеальными" картинками могут быть сложности и вызовы, как это обычно бывает в реальной жизни. Обсудите вместе с ребенком какой-нибудь пример из личной жизни, когда за одним успешным фото был длинный путь и труд", – отметили в фонде.

Следует научить ребенка критическому мышлению, а также обращать внимание на свои чувства и эмоции при просмотре соцсетей. К примеру, что он чувствует, когда видит фото известного блогера.

Кроме того, отмечают в ЮНИСЕФ, собственный опыт взрослых сравнения себя с другими также влияет на ребенка. Родителям следует поделиться, как они справляются с такими ощущениями. Так они будут показывать детям, что прислушиваться к собственным потребностям – лучший путь к принятию себя.

Ранее в ЮНИСЕФ объяснили, почему родителям не стоит публиковать фото ребенка в соцсетях без его разрешения.

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