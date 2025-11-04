'Устроить субботник в 7:00 утра – норм или стрьом?' Сеть всколыхнула дискуссия из-за сообщения учительницы из Одессы

Украинская учительница из Одессы Екатерина Приз поделилась, что их с коллегами приобщили к "субботнику" в пятницу в 7 утра. В сообщении от администрации было указано, что необходимо обязательно прийти всем педагогам.

В заметке в Тhreads учительница отмечает, что время было изменено с 10 утра на семь. В сообщении указано, что такие требования не зависели от руководства заведения.

"Надо ваша оценка, устроить учителям субботник в 7 утра – норм или стрьом? Особый акцент на словах "явка обязательна", – написала педагог добавляя скрины из чата.

Там было указано, что прийти на субботник должны все преподаватели, включая технический и педагогический персонал..

Украинцы удивились таким требованиям в учебном заведении, ведь в трудовом договоре не определены подобные условия.

"Кто везет – на том и едут. Это не норма абсолютно, но, как показывает практика, возмутятся между собой и выйдут. И на семь, и на шесть, и в ночь, если руководство скажет".

"В вашем трудовом договоре пункт о "субботнике" присутствует? Нет – тогда это чисто ваша добрая воля идти или не идти".

"Пусть покажут, где в должностных обязанностях учителя есть пункт о субботниках? И если Вы выйдете, как это будет оплачиваться. И вообще, Вы не в рабстве. А слово "нет" – это законченное предложение".

