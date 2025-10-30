'Мы с мамой считали, сколько вы зарабатываете': учительница озадачила сеть разговором с 9-летним учеником

Учительница английского языка Диана с никнеймом diana.tut.or озадачила сеть разговором с 9-летним учеником, который спросил сколько детей учит педагог. В разговоре он сказал, что считал с мамой сколько зарабатывает репетитор и отметил, что сумма получается немаленькая.

Об этом Диана написала в заметке в Тhreads. Педагог обратила внимание, что если и родители считают, что репетиторы зарабатывают много, то на самом деле это не совсем так.

"Урок с учеником, 9 лет. Заканчиваем, спрашиваю: "Есть ли еще вопросы у тебя?". "А сколько у вас учеников?" "Ой, я не считала, потому что сейчас присоединяется много новых людей". "Потому что мы с мамой считали сколько вы примерно зарабатываете, то получается много так". Не знаю, что ответить, но улыбнулась. "Нуу, по-разному получается". Порадовал этот разговор, но заранее отвечаю, что если вы считаете зарплату репетитора, например 10 часов*700 грн, то хочу развеять этот миф, ведь это немножко не так работает", – написала учительница.

Украинцев удивили такие вопросы школьника и они в шутку отметили, что считать чужие деньги – это навык, который формируется без особых усилий. В то же время коллеги педагогини указывали на то, что не каждый месяц у них стабильные доходы, ведь один месяц может быть много учеников, а в другой – отмена уроков.

"Считать чужие деньги – a real-life skill большинства украинцев, которая формируется без особых усилий".

"Уже не раз было такое, когда начинают прикидывать сколько я зарабатываю. Люди, которые вообще не знают, что такое репетиторство, думают что репетитор должен ездить на лексусе, потому что гребет деньги лопатой, но не знают, что репетиторство это когда месяц все норм а другой месяц – одни отмены".

"Основная причина почему так не получается – потому что даже когда тебе оплатили эти занятия – потом начинается куча переносов или отмен и часто один абонемент может растянуться и на два месяца. Поэтому это действительно так не работает. Если бы все ходили четко регулярно то все репетиторы были бы богаче и счастливее".

Сама же Диана объяснила, что в стоимость обучения входит не только час урока, но и подготовка к нему, проверка домашних заданий и подписка на различные платформы. Кроме того, в день никто не будет вести 10 уроков, ведь столкнется с выгоранием.

"Во-первых, никто не будет вести 10 уроков в день, потому что никакой эффективности от этого не будет + выгорание обеспечено. Знаю, о чем говорю, потому что имела такой опыт. Во-вторых, в цену за час входит не только час, но и плюс подготовка к занятию, проверка и отправка дз, то есть уже получается не час. В-третьих, оплата, например, zoom, подписок на платформы с материалами и т.д.", – написала учительница.

