Усваивание информации через картинку. Как скрайбинг помогает в обучении ученикам и педагогам

Во многих государствах мира, в том числе и в Украине, активно используют в учебном процессе скрайбинг. Этот метод запоминания или объяснения информации полезен как для школьников, так и для педагогов.

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Скрайбинг подразумевает объяснение материала, что сопровождается графической иллюстрацией главного содержания сказанного. То есть человек слушает рассказ о чем-то и одновременно видит графическое соответствие услышанному, пишет osvita.ua.

Метод изобрел британский художник Эндрю Парк для Британской ассоциации по распространению научных знаний. Скрайбинг привлекает одновременно слух, зрение и воображение, поэтому усвоение и запоминание улучшается.

Ученикам и студентам скрайбинг помогает лучше понять содержание и запомнить смысл новых данных, а педагогам – донести информацию понятно и доступно.

Скрайбинг имеет множество вариантов применения и видов, наиболее распространенными его формами являются скрайбинг-фасилитация и видеоскрайбинг.

Скрайбинг-фасилитация – это перевод информации со слов в визуал и фиксирование ее в режиме реального времени. Например, когда учитель дублирует сказанное на доске на уроке. Видеоскрайбинг – воспроизведение информации в видеоролике.

Кроме того, можно выделить рисованный и аппликационный скрайбинг.

"В учебном процессе есть множество вариантов использования скрайбинга, а польза этого метода выходит за пределы только улучшения запоминания, ведь с таким подходом можно еще и сделать занятия более разнообразными или в более интересной форме изучать новое",– пишет автор материала.

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