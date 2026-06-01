'Уцелевшие 2026'. Сеть умилило фото выпускников в Киеве с трагической историей

Сеть умилило фото выпускников Киева, учебное заведение которых пострадало от ракетного удара. Дети учились в школе №28 Шевченковского района (возле метро Лукьяновка), которая была повреждена во время атаки 8 июля 2024 года.

Выпускники больше года учились в другой школе. Сообщение с фото учеников, на лентах которых было написано "выжившие", появилось в Threads. По словам очевидцев, спереди у детей была обычная надпись "Выпускник 2026".

"Страшная реальность наших дней".

"Мой ребенок закончил школу в прошлом году. Когда я его вела в первый класс в 2014, началась война. Когда он закончил школу, война еще продолжалась, продолжается до сих пор. Этому поколению детей можно только посочувствовать".

"У моего выпускника в лицее повыбивало окна и сорвало потолок. Сегодня тоже выпустили".

"И у нас в городе с такими лентами были дети".

"Это одна лента с двойной надписью. Моя в 23-м выпускалась, тоже планировали такие заказать... Но остановились на классических надписях, потому что это упоминание именно о школе. А в смысле "выжившие", то, как по мне, нам всем такие ленты можно носить".

Напомним, 8 июля 2024 года Россия целенаправленно обстреляла "Охматдет" ракетой Х-101. Ее обломки найдены на месте происшествия, а момент прилета зафиксировали камеры. Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется после российского вторжения в Украину в 2022 году. Террористическая атака по Киеву в тот день унесла жизни 32 человек, среди них 4 ребенка. Пострадало 120 гражданских, среди них 10 детей, а еще 11 человек удалось спасти.

