''Уважай мой выбор!'' 6 самых распространенных споров между взрослыми детьми и родителями

Родители и дети время от времени спорят, независимо от того, крепкие или напряженные отношения между ними. Психотерапевты поделились моментами, с которыми они сталкиваются в своей практике и методах решения сложных вопросов.

В частности, родителям следует с уважением относиться к выбору детей и принимать установленные границы в отношениях. Советы специалистов собрало издание Нuffpost.

Нужны лучшие границы

Посещение терапии становится все более распространенным, так что больше людей осознают, что такое здоровые границы и стремятся установить их в своих семьях. Но часто взрослым детям может быть трудно определить их с родителями. Это требует упорства, а также терпеливого, любящего подхода, если есть желание сохранить отношения.

"Уважать старших может быть трудно, если границы или потребности встречаются с сопротивлением, осуждением или презрением. Уважать границы и потребности взрослых детей может показаться сложным, когда родители не соглашаются или не понимают. Это досадно, потому что отношения абсолютно способны поддерживать разные точки зрения и ценности, пока есть открытость, уважение и способность поддерживать любопытство друг к другу", – рассказывает одна из психологов.

Она добавляет, что иногда отношения между взрослым ребенком и родителями разрываются, потому что они не могут достичь понимания относительно разных ценностей или мнений.

Вещи, которые нужно решить с детства

Самая распространенная проблема, возникающая в отношениях между родителями и взрослым ребенком, возникает во время общения о тяжелом опыте с детства, ища подтверждения этому. В частности, это происходит из-за того, что подростки должны играть какую-то роль в семье. Однако взрослые не всегда хотят участвовать в таких разговорах и защищаются от них. Таким образом, они создают дистанцию в отношениях.

Специалисты уверяют, что родителям может быть тяжело столкнуться со своими прошлыми ошибками и признать их. Кроме того, следует принимать во внимание травмы, которые взрослые могли получить в детстве. В таких случаях эксперты советуют воспользоваться сеансами семейной психотерапии, ведь тогда каждый сможет поделиться своими чувствами в благоприятной среде и признать свои ошибки.

"Искренние извинения от родителей за боль, которую они могли повлечь, даже если это было непреднамеренно, могут быть невероятно исцеляющими для взрослого ребенка", – отмечает один из экспертов.

Прекратить сомневаться в решениях по воспитанию детей

Когда дети начинают создавать свои семьи и рожать детей, часто возникает конфликт с родителями относительно воспитания. В частности, взрослые могут критиковать или подрывать определенные решения, из-за чего возникает напряжение и разочарование. Наилучшим вариантом в такой ситуации станет уважение принятых во вновь созданной семье решений.

Отсутствие поддержки отношений

Если родители не одобряют человека, с которым их ребенок решил провести свою жизнь, это может повлечь за собой серьезные разрывы. Эксперты уверяют, что взрослые сыновья и дочери имеют право на свои границы, а так же выбор, с кем они хотят создавать семью.

Уважение к выбору

Ситуации касаются случаев, когда родители навязывают сыновьям и дочерям свои взгляды на жизнь. В частности, быть одинокими или свободными от детей по собственному желанию. Но эти решения часто бросают вызов системам убеждений взрослых и общественным нормам.

"Некоторые родители хотят быть уверенными, что кто-то позаботится об их детях, когда их дети подрастут. Родители могут волноваться о том, кто будет ухаживать за их детьми, когда их не будет, и боятся, что они останутся сами", – рассказывает одна из специалистов.

Дети могут воспринимать это как игнорирование собственных чувств. Они ведь не могут быть тем, кем они есть.

Прекратить читать лекции о карьере

Конфликт вокруг карьеры может быть связан с отсутствием работы у взрослого ребенка, непостоянным заработком или карьерой, которую родители не одобряют по тем или иным причинам. Специалисты советуют не вмешиваться и не давить на сыновей и дочерей, ведь это приведет к сомнению в собственной способности принять правильное решение.

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