'Уві сні' чи 'увісні'? Как писать правильно на украинском: все очень просто

Когда нам что-то приснилось, мы пишем, что увидели это "уві сні". Или "увісні"? Существуют же в украинском языке слова "увірити", "увічнити", "увінчати" или "увільнити", которые начинаются так же и пишутся вместе.

OBOZ.UA решил разобраться, как же в данном случае будет правильно. Для этого мы изучили словари и нашли там кое-что интересное – редкий и довольно необычный предлог "уві".

На самом деле украинский язык отличается вариативностью своих предлогов. Когда говорим о чем-то, что достаем изнутри или с поверхности чего-то, можем сказать "з", "із" и "зі" (з вікна, із шафи или зі столу), а когда кладем внутрь – то можно сказать в, а можно у.

Такие дополнительные возможности наш язык дает нам ради эвфонии – благозвучия. Украинский тяготеет к чередованию гласных и согласных, а вот тяжелых для произношения совпадений звуков старается избегать. Так и появились эти опции.

Если слово начинается с гласной – употребляем предлог в (в області, в аптеці, в ужитку, в Японії), а если с согласной – его парный вариант у (у гостях, у Франції, у районі, у столі). Конечно, это правило не строгое и предлоги у/в можно варьировать на свой вкус и согласовывать также со звуком, стоящим перед ним. Однако такое чередование является рекомендуемым.

А как насчет "уві!? Данный вариант помогает избежать совпадения звуков [в], [с] и [н] на стыке слов "в" и "сні". И он скорее является традиционным, потому что почти нигде больше не употребляется. Этот предлог можно встретить также разве что в сочетаниях "уві млі" и "уві Львові". Последнее правда, более характерно для западных говоров.

Но можно ли сократить здесь все до формы "у сні"? Конечно, можно. Вы можете даже употребить вариант "в сні" и грубой ошибкой это не будет.

Что касается перечисленных слов "увірити", "увічнити", "увінчати" и "увільнити", то все они имеют префикс у-, который комбинируется с основой, начинающейся на ві. А значит это просто определенное фонетическое совпадение со словосочетанием "уві сні".

