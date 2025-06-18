Увімкнути світло чи включити? Вимкнути чи виключити? Как правильно на украинском языке

Бытовой украинский язык может существенно отличаться от литературного из-за длительного влияния русского. Однако многие украинцы продолжают переходить на родной язык, осваивать его и совершенствовать.

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Часто мы можем услышать, как говорят "включити світло" или "виключити світло". Однако это не является правильным вариантом этой фразы. Как сказать на украинском согласно правописанию, читайте в материале OBOZ.UA.

Стоит сказать, что эти оба слова есть в украинском языке. Но они имеют разное значение. Если речь идет о свете, то правильнее использовать слово "увімкнути" и "вимкнути". А "включити" можно в списки, "виключити" из состава команды, пишет сайт Мова – ДНК нации.

Того же мнения и языковед Александр Пономарив. По его словам, ввімкнути и вимкнути стоит употреблять тогда, когда речь идет о присоединении чего-то к источнику энергии: ввімкнути світло, ввімкнути вентилятор, ввімкнути рубильник.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "вопрос на засыпку".

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