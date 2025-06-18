Увімкнути світло чи включити? Вимкнути чи виключити? Как правильно на украинском языке

Анна Боклажук
Моя Школа
129
Увімкнути світло чи включити? Вимкнути чи виключити? Как правильно на украинском языке

Бытовой украинский язык может существенно отличаться от литературного из-за длительного влияния русского. Однако многие украинцы продолжают переходить на родной язык, осваивать его и совершенствовать.

Видео дня

Часто мы можем услышать, как говорят "включити світло" или "виключити світло". Однако это не является правильным вариантом этой фразы. Как сказать на украинском согласно правописанию, читайте в материале OBOZ.UA.

Стоит сказать, что эти оба слова есть в украинском языке. Но они имеют разное значение. Если речь идет о свете, то правильнее использовать слово "увімкнути" и "вимкнути". А "включити" можно в списки, "виключити" из состава команды, пишет сайт Мова – ДНК нации.

Увімкнути світло чи включити? Вимкнути чи виключити? Как правильно на украинском языке

Того же мнения и языковед Александр Пономарив. По его словам, ввімкнути и вимкнути стоит употреблять тогда, когда речь идет о присоединении чего-то к источнику энергии: ввімкнути світло, ввімкнути вентилятор, ввімкнути рубильник.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "вопрос на засыпку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский язык