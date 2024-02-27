А потом выпускники ''бегают по репетиторам''. Декан украинского вуза объяснил, почему объединение ЗВО – плохая идея

Декан факультета издательско-полиграфических информационных технологий Украинской академии печатного дела Игорь Миклушка выразил свое возмущение по поводу оптимизации университетов, проводимой Министерством образования и науки. Он отметил, что когда во время объединения заведения теряют самостоятельность, самоидентификацию, учебный и научный центр, то этот путь приведет образование в другую сторону от цивилизованного мира.

В сообщении в Facebook преподаватель призвал предоставить настоящую автономию заведениям высшего образования и перестать административно управлять системой. В частности, он привел в пример опыт Великобритании, где министерство образования является статистом и не вмешивается в дела вуза.

"Помню удивление и ответ ректора Оксфорд Брукс университета, когда чиновник из МОН спросил, почему в МО Великобритании не утверждаются учебные программы. "А у нас министерство является статистом и не вмешивается в дела университета". Насколько приятно было видеть гордость деканов университетов США, когда факультеты зарабатывали, имели собственные средства, работали и развивались самостоятельно под "университетским куполом". Такое объединение рационально", – рассказал Миклушка.

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Педагог уверяет, что введение беспочвенных механизмов укрупнения вузов во время полномасштабной войны России против Украины, не что иное, как предложение МОН самоуничтожиться университетам.

По его словам, принципы объединения и критерии, которыми пользуется Минобразования, не могут определять ценность и вес образовательной среды. В частности, у Миклушка возникает вопрос, советовалось ли Управление с профильными институтами или профсоюзами, принимая решение реорганизации ЗВО. Он уверяет, что в таких случаях не принимается во внимание потребность отраслей, значимость, перспективность, инновационность деятельности университета и его состояние в условиях войны.

Преподаватель приводит в пример рассмотрение объединения львовских вузов и удивляется, почему нет анализа потребностей сельского хозяйства, издательств и полиграфии, не учтены голоса отраслевых министерств, объединений и коллективов вузов. Кроме того, отсутствует анализ демографической ситуации в условиях войны.

"Это проще МОН объединить ЗВО, где налажен нормальный образовательный процесс, чем беспокоиться передислоцированными, которые потеряли часть студенческого и кадрового потенциала и в которых повреждена материальная база", – говорит Миклушка.

Сетует преподаватель и на ценность обучения выпускников школ, вынужденных "бегать" по репетиторам, чтобы хотя бы пройти Национальный мультипредметный тест. Который, по словам педагога, по своей организации не может выявить реальную способность к обучению и знание абитуриентов. Он приводит в пример США, где подростки такие тесты могут проходить несколько раз и им зачислят лучший из результатов.

Миклушка отмечает, что действующая система оценивания качества высшего образования предполагает анализ только условий и среды обучения, однако не диагностирует сами знания. По его мнению, это глобальная проблема украинского образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава МОН назвал преимущества объединения учебных заведений в Украине.

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