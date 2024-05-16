В 1 классе не больше 24 школьников: образовательный омбудсмен назвал проблемы нового закона
В Украине с 1 сентября 2024 меняется максимальная наполняемость классов начальной школы. Так, детей должно быть не менее 5 и не больше 24.
У образовательного омбудсмена Сергея Горбачева на официальном сайте отметили, что у участников образовательного процесса возникает много вопросов по распределению учеников, ведь начался прием школьников в первые классы. Поэтому защитник образовательных прав обратился в Министерство образования и науки с просьбой предоставить разъяснение.
Новые правила о наполняемости классов начальной школы предусматривают обновления к Закону о полном среднем образовании.
У Горбачева отметили, что нынешние 2-4 классы Новой украинской школы переформатировать не нужно, поэтому в них может учиться более 24 учеников. В то же время, не больше такого количества должно быть в тех классах, в которые продолжается набор.
Но воплощение нормы о максимальной наполняемости начальных классов в 24 школьника с 1 сентября 2024 года в условиях военного положения достаточно сложно, отмечает уполномоченный по защите прав педагогов.
Образовательный омбудсмен обратил внимание на необходимость разъяснения следующих вопросов:
- В первых классах с очной формой обучения не может учиться более 24 учеников, а в классах с дистанционной на период военного положения – может. Однако возникает вопрос, что делать со школьниками, посещающими уроки в смешанном формате. Горбач отмечает, что таких школ немало, ведь емкость укрытия не позволяет таким учебным заведениям полностью организовать офлайн.
- Как делить на группы школьников первых классов, если их всего 24. По приказу МОН разделение возможно только когда учеников больше 27. В частности, речь идет о разделе на отдельные предметы, курсы, межклассные группы и т.д.
- Формула распределения образовательной субвенции не учитывает изменения по новой максимальной наполняемости 1-х классов в 24 ученика. Образовательный омбудсмен отмечает, что необходимо внести изменения с учетом этой нормы.
- Уменьшение наполняемости первых классов может потребовать дополнительного финансирования. В частности, необходимость в большем количестве помещений, материально-технического обеспечения, ремонта, мебели, оборудования и т.п., заработную плату педагогам и другим работникам.
- В сельской местности может возникнуть проблема, если максимальное количество первоклассников – 27 детей, а открыть два класса с условным количеством 14 и 13 человек, у общины финансовой возможности нет.
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