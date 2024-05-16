В 1 классе не больше 24 школьников: образовательный омбудсмен назвал проблемы нового закона

В Украине с 1 сентября 2024 меняется максимальная наполняемость классов начальной школы. Так, детей должно быть не менее 5 и не больше 24.

У образовательного омбудсмена Сергея Горбачева на официальном сайте отметили, что у участников образовательного процесса возникает много вопросов по распределению учеников, ведь начался прием школьников в первые классы. Поэтому защитник образовательных прав обратился в Министерство образования и науки с просьбой предоставить разъяснение.

Новые правила о наполняемости классов начальной школы предусматривают обновления к Закону о полном среднем образовании.

У Горбачева отметили, что нынешние 2-4 классы Новой украинской школы переформатировать не нужно, поэтому в них может учиться более 24 учеников. В то же время, не больше такого количества должно быть в тех классах, в которые продолжается набор.

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Но воплощение нормы о максимальной наполняемости начальных классов в 24 школьника с 1 сентября 2024 года в условиях военного положения достаточно сложно, отмечает уполномоченный по защите прав педагогов.

Образовательный омбудсмен обратил внимание на необходимость разъяснения следующих вопросов:

В первых классах с очной формой обучения не может учиться более 24 учеников, а в классах с дистанционной на период военного положения – может. Однако возникает вопрос, что делать со школьниками, посещающими уроки в смешанном формате. Горбач отмечает, что таких школ немало, ведь емкость укрытия не позволяет таким учебным заведениям полностью организовать офлайн.

Как делить на группы школьников первых классов, если их всего 24. По приказу МОН разделение возможно только когда учеников больше 27. В частности, речь идет о разделе на отдельные предметы, курсы, межклассные группы и т.д.

Формула распределения образовательной субвенции не учитывает изменения по новой максимальной наполняемости 1-х классов в 24 ученика. Образовательный омбудсмен отмечает, что необходимо внести изменения с учетом этой нормы.

Уменьшение наполняемости первых классов может потребовать дополнительного финансирования. В частности, необходимость в большем количестве помещений, материально-технического обеспечения, ремонта, мебели, оборудования и т.п., заработную плату педагогам и другим работникам.

В сельской местности может возникнуть проблема, если максимальное количество первоклассников – 27 детей, а открыть два класса с условным количеством 14 и 13 человек, у общины финансовой возможности нет.

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