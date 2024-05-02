Не больше 24 детей в классе. Что изменится с 1 сентября в начальной школе и почему это может стать проблемой для сел

В Украине с 1 сентября 2024 в классах начальной школы должно быть не более 24 учеников. Соответствующая норма будет касаться только набора в первые классы, других такое переформатирование не будет касаться.

Об этом сообщил образовательный эксперт Сергей Дятленко в Facebook, ссылаясь на одну из норм заключительных положений Закона "О полном общем среднем образовании". Он отметил, что это может стать проблемой для сел. Ведь если в таких школах всего 26 первоклашек, то создавать 2 несостоятельных класса будет сложно.

"Если в селе на сегодняшний день всего 26 первоклашек то создавать 2 несостоятельных класса еще и накладно (включаем здравый смысл). Серьезным обоснованием является возможная миграция контингента во время войны. Думаю, что делить на 2 класса стоит, если количество учеников стабильно больше 28. Боремся против 35-ти, а не за 10", – написал специалист.

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Он отметил, что так норму легко будет применять для населенных пунктов с большим количеством будущих первоклассников. К примеру, если раньше 86 первоклассников разделяли на 3 класса, то сейчас таких будет уже 4.

Напомним, в Украине прием документов в первый класс продлится до 31 мая. Согласно законодательству, каждая школа отдельно определяет дату начала набора первоклассников, но это должно произойти не позднее 1 мая. Кроме того, определенные категории школьников могут быть зачислены уже к 1 июня. Для того чтобы ребенка записать в учебное заведение, родителям нужно предоставить определенные документы.

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