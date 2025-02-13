В 5 регионах Украины могут закрыть школы на карантин

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях зафиксировано превышение эпидемиологического порога. В связи с этим в регионах применяются усиленные противоэпидемические меры, в частности, школы закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Использовать карантинные меры могут также в отдельных классах.

"В этих регионах или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические меры, так называемый локальный карантин. В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях", – говорится в сообщении.

Всего за последнюю неделю в Украине заболело 171 068 человек, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее. Несмотря на это, такое количество больных присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/25 годы.

За последнюю неделю только 3% заболевших из-за осложнений ОРВИ нуждались в госпитализации. А именно 4687 пациентов, из которых 2912 – дети. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Минздрав также сообщил, что в настоящее время повышение уровня заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемый к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

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