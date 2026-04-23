В 6 или 7 лет? В каком возрасте отдавать ребенка в первый класс: новое исследование ученых показало интересный результат

Родители по всему миру задаются вопросом, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу – для Украины это в 6 или в 7 лет. Новое исследование, проведенное в африканской стране Лесото, показало, что более позднее начало обучения в школе может положительно влиять на образование, благосостояние и здоровье детей в будущем.

Как пишет издание Phys.org, результаты работы ученые опубликовали в журнале American Economic Journal: Applied Economics. Они проанализировали данные детей в стране, где возраст поступления в школу зависит от даты рождения. Выяснилось, что те, кто начинал обучение на год позже, сначала будто отставали – ведь брались за образование позже сверстников. Но со временем они не только догоняли других, но и показывали лучшие результаты. В частности, они в целом дольше учились, имели более высокий уровень грамотности и во взрослом возрасте зарабатывали больше.

Кроме того, исследование зафиксировало и социальные и медицинские преимущества более позднего начала школьного обучения. Такие люди реже сталкивались с подростковой беременностью, мужчины имели более низкий риск инфицирования ВИЧ, а женщины – меньшую вероятность потери ребенка.

Одной из ключевых причин такого преимущества ученые называют уровень зрелости ребенка. Младшие ученики в одном классе часто отстают из-за недостаточной готовности к обучению, что особенно заметно в условиях больших классов и ограниченного внимания со стороны учителей, что нередко присуще школам в бедных странах Африки. В подростковом возрасте это может приводить к большей вероятности, что ученик бросит учебу.

В то же время дети, которые идут в школу позже, обычно имеют больше дошкольного опыта, быстрее развивают базовые навыки и получают больше поддержки от семьи. Это помогает им лучше адаптироваться к учебному процессу.

Авторы исследования отмечают, что странам с низким и средним уровнем дохода следует внедрять более гибкий подход к возрасту начала обучения и учитывать готовность ребенка к школе. По их мнению, это может улучшить образовательные результаты и общее благосостояние населения.

Впрочем, прямо экстраполировать эти данные на Украину не стоит. В частности из-за разного уровня экономического развития и не одинакового доступа детей к образовательным услугам. Так, в Лесото дети учатся в больших классах, имеют ограниченный доступ к средней школе, учителя имеют другой уровень подготовки, а школьники чаще не завершают обучение. В таких условиях даже небольшая разница в возрасте и зрелости детей сильнее влияет на их образовательный путь, чем в системах с более стабильной инфраструктурой и поддержкой учащихся.

