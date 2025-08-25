'В 8 классе я понял, что мой поезд ушел'. Залужный поделился воспоминаниями о советской школе, которая 'бросила' многих детей

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и генерал в отставке Валерий Залужный поделился воспоминаниями об учебе в советской школе. В частности, он сравнил систему с поездом и перроном и отметил, что система не была заинтересована в нормальном образовании.

Об этом Залужный рассказал в интервью Новой украинской школе. По его словам, многие из школьников оставались на перроне", чтобы потом их можно было забирать на строительство, заводы и тому подобное. Кроме того, бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поделился, что и сам в 8 классе понял, что не сможет сдать экзамены и поступить в военное училище.

"Я обратился к такой аллегории, как поезд и перрон. Советское образование, видимо, было заточено под то, чтобы вот как можно больше людей оставалось на этом перроне, чтобы их потом можно было забирать на строительство, копать траншеи, прокладывать трубопроводы, чтобы это нужно было вот этому государству", – рассказал Залужный.

"Где-то в классе восьмом я четко знал, что для поступления в военное училище нужно сдавать четыре экзамена. Это физика, математика, русский язык. Нужно было писать диктант и сдавать физическую подготовку. Я уже четко понимал, что я до этого не дойду. Я несколько раз пытался каким-то образом себя скорректировать, потому что мне было интересно это. И где-то уже в восьмом классе я точно понял, что мой поезд уже ушел", – добавил он.

Поэтому после 9 класса Залужный поступил в техникум и отметил, что ни разу не пожалел, ведь именно там почувствовал свободу по сравнению со школой. Так, он поделился, что получал удовольствие от учебы, в том числе и потому, что там работали другие педагоги, которые пытались донести знания ученикам, как взрослым людям.

