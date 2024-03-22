В Афганистане более 1 миллиона девочек не допустили к учебе. Это единственная страна в мире с такими ограничениями

В Афганистане более миллиона девочек начиная с 6 класса не могут ходить на уроки из-за запрета Талибана. Кроме того, женщинам не разрешается получать высшее образование и преподавать в школах. Это единственная страна с такими официальными ограничениями на образование в мире.

Кроме того, к церемонии празднования начала учебного года министерство образования Талибана не допустило журналисток. Об этом сообщает новостное издание Еuronews.

По словам министра образования Хабибулла Ага, ведомство пытается повысить качество образования религиозных и современных наук, насколько это возможно. Чиновник призвал студентов избегать одежды, противоречащей исламским и афганским принципам.

В то же время, заместитель премьер-министра Талибана Абдул Салам Ханафи отметил, что власти пытаются расширить обучение во всех отдаленных районах страны. Однако талибы придают приоритет исламским знаниям, а не базовой грамотности и цифре, переориентируясь на медресе (средняя и высшая школа) или религиозные школы.

Видео дня

Ранее представители радикального движения заявляли, что девушки, продолжающие обучение, противоречат их строгому истолкованию исламского закона, и что для их возвращения в школу нужны определенные условия, однако они не были созданы.

Запрет на обучение женщин остается наибольшим препятствием для Талибана на пути к международному признанию, как законных правителей Афганистана.

Несмотря на то, что мальчики имеют доступ к образованию, ухудшилось его качество, ведь многие квалифицированные учительницы вынуждены были покинуть свое место работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники из Южной Африки ходят в школу по 10 км пешком, а если опаздывают – их не пускают на уроки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!