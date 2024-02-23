В Африке возникла катастрофическая ситуация с учителями: на одного педагога приходится более 100 учеников

Страны Африки столкнулись с катастрофической нехваткой учителей во многих школах из-за увеличения количества учеников и нехватки ресурсов в образовании. В частности, на одного педагога приходится более 100 школьников. Для того, чтобы достичь образовательных целей, на континенте должно появиться не менее 15 миллионов специалистов этой профессии к 2030 году.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщила, что больше всего нуждаются в учителях в Центральноафриканской Республике, Чаде, Мали и Нигере. Об этом рассказало издание Voice of America.

"Когда в классе обучается более 100 учеников, вместо примерно 50, на которых он был рассчитан, или в противовес рекомендованным нормам и стандартам соотношению – 40-50 учеников на одного учителя, это явно свидетельствует о нехватке мест. С увеличением количества классов в таком состоянии вопрос дефицита становится все острее", – сказал старший аналитик по вопросам образования в ЮНЕСКО Патрик Нкенгне.

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Поэтому в Африке школьники выпускаются необразованными и страны получают недовольных учителей и учеников. Педагоги настолько перегружены большим количеством часов преподавания, что даже не имеют времени на подготовку к урокам. Таким образом, дети лишаются права на внимание и поддержку в учебе, в которой они нуждаются. В конце концов, школы становятся просто центрами развития.

В тех странах, где учителей достаточно, школьники все равно получают некачественное образование из-за низкой квалификации учителей.

"В нормальной ситуации учитель должен быть подготовлен к заботе об учениках, чтобы они могли эффективно получать знания в школе. К сожалению, было продемонстрировано, что во многих случаях значительное количество тех, кто должен играть роль педагогов, даже не обладают теми предметами, которые они должны преподавать", – сказал Нкенгне.

Проблема с непопулярностью этой профессии также возникает из-за суровых климатических условий или ситуации с безопасностью.

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