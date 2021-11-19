В Александрии невакцинированные учителя приходят в школу и рассказывают о сатане

В Александрии Кировоградской области невакцинированные от COVID-19 учителя "Александрийского коллегиума" игнорируют свое отстранение. Они продолжают приходить на работу, рассказывают о сатане, маски называют намордниками и отказываются их носить.

Еще отстраненные оскорбляют своих вакцинированных коллег, а полицейских не реагируют. О конфликте рассказала директор учебно-воспитательного комплекса "Александрийский коллегиум" Наталья Малышева "Украинской правде. Жизнь".

Как рассказала директор, школа страдает из-за невакцинированных против коронавируса преподавателей. Конфликт начался с того, что администрация коллегиума вызвала полицию в школу, чтобы остановить урок учительницы истории Ларисы Лысюк. 8 ноября ее отстранили из-за отсутствия прививки, но она заявила – приказа не видела, а полицейских назвала "преступной группировкой".

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"А что нам делать? Силой извлечь учительницу с урока мы не можем. Говорим, выйдите, она не получается. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это – намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми", – говорит директор.

Всего от работы отстранили трех человек – трех учителей и двух технических работников. По словам Натальи Малышевой, отстраненные учителя игнорируют приказ. Они продолжают не только ходить в школу, но и приходят на свои уроки. Коллег обзывают, приходят на занятия и мешают, снимают видео, выкладывают в соцсети и ведут прямые эфиры.

"Происходит психологический буллинг против нас всех. Отстраненная от работы учительница Лариса Лысюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителей на замене", – рассказала директор.

Еще отстраненные учителя рассказывают "то о Боге, то о сатане". Недавно даже заявили, что подали в суд на директора, бывшего мэра города, четырех президентов и одного экс-президента Украины за "подделку государственного герба".

Кроме того, в школу пришла неизвестная женщина, называющая себя юристом и представительницей интересов отстраненных учителей. Тогда полицию вызвали второй раз. Но это не помогло разрешить конфликт. Учителя без прививок продолжают приходить на уроки, а вместе с ними и их защитница.

Сама Лариса Лысюк вместе со своей представительницей Риммой Цыганок (той же женщиной, что тоже приходит в школу) сетуют, что 18 ноября их не допустили в школу. Что касается директора, то отстраненная учительница говорит – из-за приказа об отстранении она может умереть "голодной смертью". И уверяет, что пытается только защитить себя и свое право на позицию отказаться от вакцинации.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут засчитывать в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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