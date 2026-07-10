В Англии наказали учителя, который оскорблял украинцев и называл войну в Украине 'справедливой'. Подробности скандала

В Англии 60-летнему учителю Уильяму Гарвуду, который в 2023 году на уроке истории якобы заявил своим ученикам, что рад убийству украинцев и называл их "сатанинскими нацистами", а также говорил, что "ученики-геи и трансгендеры – психически больные", запретили работать учителем. Он не сможет подать заявление об отмене этого решения ещё шесть лет.

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Как стало известно, в октябре 2023 года на уроке истории ученики 11-го класса Католической академии Святой Марии в городе Менстон спросили у Гарвуда, бывают ли справедливые войны, на что он ответил утвердительно. После этого, по словам одного из школьников, он привел в пример российскую войну против Украины. Он сказал, что "рад" тому, что Владимир Путин убивает в Украине "сатанинских нацистов" и что миром правят миллиардеры, создавшие "злых украинцев", сообщает издание Yorkshire Evening Post.

Агентство по регулированию деятельности учителей (TRA) установило, что высказывания учителя о войне в Украине фактически означали оправдание российского вторжения. Сам же мужчина – мусульманин, заявлял, что имеет право на свои религиозные и философские убеждения в борьбе с нацизмом в соответствии со статьёй 10 Закона о равенстве 2010 года.

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По его словам, он не говорил о геях, но его позиция в отношении них и трансгендерных людей известна и "совпадает с традиционными британскими ценностями". Гарвуд отметил, что школьники его неправильно поняли и "создали ложный карикатурный образ его самого", а сам скандал использовали, чтобы создать впечатление, что учитель представляет психологическую угрозу для благополучия детей.

В то же время расследование TRA педагог назвал "политической реакцией" на его высказывания, которые "отражают законное различие во взглядах". Однако комиссия заявила, что считает слова учителя неуместными и совершенно не относящимися к теме урока по истории нацистской Германии.

"Комиссия сочла комментарии Гарвуда явно неуместными и абсолютно не связанными с темой урока по истории нацистской Германии. Комиссия отметила, что замечания содержали значительную и весьма субъективную оценку, не имевшую никакого отношения к содержанию преподаваемой учебной программы. Даже если бы существовала какая-то контекстуальная связь, использованная терминология была бы неприемлемой", — говорится в отчете.

Там также добавляется, что педагог, представляя личные взгляды таким образом, который можно было бы воспринять как пропаганду и пренебрежение другими точками зрения, не смог обеспечить инклюзивную или уважительную учебную среду.

Гарвуду запрещено преподавать на неопределенный срок в любой школе, колледже шестого класса, соответствующем молодежном общежитии или детском доме в Англии.

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