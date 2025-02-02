В Англии рекордное количество семей получило штрафы за прогулы детьми школы: почему такой метод наказания не работает

В Англии рекордное количество семей получили штрафы за то, что забирали своих детей на каникулы во время учебного процесса. В прошлом учебном году было выписано более 443 000 штрафов родителям.

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Об этом пишет The Guardian. Министр образования Бриджит Филлипсон предупредила, что родители должны следить за тем, чтобы их дети ходили в школу, иначе им придется столкнуться с последствиями.

В то же время она подчеркнула, что родители стали более спокойно относиться к прогулам своими детьми уроков.

"В прошлом учебном году было выписано более 443 тысячи штрафов родителям, которые забирали своих детей из школы во время семестра, чтобы поехать на каникулы, что на 53% больше, чем до пандемии COVID, когда родители, казалось, стали более спокойно относиться к посещаемости", – говорится в материале.

В 2018–19 годах – последнем полном учебном году перед пандемией, когда школы были закрыты для большинства детей – местные власти выписали всего 288 тысячи штрафных уведомлений.

"После COVID, я не буду вам врать, мое отношение к посещаемости и отсутствию теперь такое, будто меня больше ничего не волнует. Жизнь слишком коротка", – рассказал один из родителей.

Также отмечается, что после вступления в должность министра образования Бриджит Филлипсон подтвердила планы по увеличению штрафов с 60 до 80 фунтов стерлингов (до 4 139 грн) на родителя.

"Борьба с эпидемией пропусков занятий в школах – это ответственность каждого: правительства, школ, родителей и детей. Нам нужны общенациональные усилия, чтобы вернуть молодежь в класс. Но поведение, такое как каникулы в течение семестра, невозможно изменить одной лишь поддержкой. Вот почему штрафы играют жизненно важную роль в нашей системе, поэтому каждый несет ответственность за то, чтобы наши дети ходили в школу", — сказала Филлипсон.

По ее словам, когда дети пропускают школу без необходимости, страдают все дети в классе, поскольку внимание учителей отвлекается на то, чтобы помочь им наверстать упущенное.

Генеральный секретарь Национальной ассоциации директоров школ Пол Уайтмен, сказал, что, поскольку на праздники приходится 91% штрафов за отсутствие, становится ясно, что более дешевые поездки являются главной приманкой.

"Для многих семей угроза штрафа не действует как значительный сдерживающий фактор, как надеялось правительство. Мы давно утверждали, что штрафы – это грубый инструмент для решения этой проблемы, и данные, похоже, снова это подтверждают", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, каждый четвертый ребенок, который поступает в школу в Англии, приходит в подгузнике, не умеет пользоваться туалетом и подниматься по лестнице. В то же время 49% педагогов считают, что проблема обострилась в последний год.

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