В Австралии школьниц поставили на колени и измерили длину юбок: их ноги отвлекали учителей и мальчиков

В Австралии в одной из католических средних школ произошел скандал из-за юбок учениц. Нескольких 8-классниц поставили на колени и измерили длину юбок.

К тому же "процедуру" провели публично. Сделали это, потому что их юбки слишком короткие и "отвлекают" учителей-мужчин и учеников. Об этом пишет The Guardian Australia.

Инцидент произошел в католической средней школе Marist Regional College в прибрежном городке Берни, что находится в штате Тасмания на одноименном острове.

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Как рассказали родители, группу учениц 8 класса заставили стать на колени и измерить длину своих юбок. Причем сделали это даже не в их классе, а публично.

По словам одной из девочек, учитель сообщил, что их короткие юбки "отвлекают" учителей-мужчин и учеников.

Родители пострадавших школьниц назвали произошедшее "устаревшим" и "унизительным".

Директор школы Грегг Шарман подтвердил, что инцидент имел место. И сказал, что был "крайне разочарован". Шарман уже разослал семьям письмо с извинениями.

"Мы не одобряем и не поддерживаем эти действия... Колледж безоговорочно приносит свои извинения студентам и их семьям. Мы хотим заверить сообщество, что такая практика неприемлема и не будет продолжаться", – написал директор в письме.

Родители сообщили, что извинения от Шармана последовали только после жалоб родителей и просьб о встречах со старшим персоналом – которые директор отклонил.

Бывшая ученица, которая покинула школу в 2006 году и пожелала остаться неизвестной, рассказала Guardian Australia, что ей угрожали измерением юбки, так как она тоже "отвлекала" учителей и учеников.

"Тогда я надеялась, что родители маленьких мальчиков научили их понимать, что такое согласие. У многих людей, которых я знала оттуда, было так много проблем с этим", – рассказала она.

Средняя школа Marist Regional College – часть сети католических старших средних школ (Catholic high schools) по всей Австралии. Там обучают и мальчиков, и девочек, но сохраняют сильный упор на религиозное образование.

Как указано в политике школы в отношении формы и внешнего вида, платья и юбки для девочек должны быть "подходящей длины… хорошим ориентиром является ширина на одну ладонь выше колена". А "считающиеся слишком короткими" необходимо "своевременно корректировать".

"Ценности Marist Regional College призывают нас быть католическим сообществом, в котором ко всем людям относятся одинаково", – отмечается в тексте политики школы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии учитель физики поставил ученика на колени и избил палкой – за то, что тот прогулял урок. Кто-то из одноклассников пострадавших снял избиение на видео и выложил в соцсети. Ролик стал вирусным и возмутил пользователей. В школе начали расследование.