В Индии учитель физики поставил ученика на колени и избил палкой – он прогулял урок. Видео

В Индии преподаватель физики избил ученика палкой. Это произошло после урока.

Кто-то из одноклассников пострадавших снял избиение на видео и выложил в соцсети. В школе начали расследование, сообщает IndiaToday (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в школе для мальчиков Нанданар в городе Чидамбарама – это штат Тамил Наду на юге Индии.

О нем стало известно благодаря видео, которое заснял и выложил в соцсети один из одноклассников избитого ученика.

На видео преподаватель ставит на колени одного за другим семерых учеников и избивает палкой. Также он несколько раз их сильно пинает ногами.

Судя по видео, таким образом преподаватель решил наказать школьника за прогул урока.

Ролик стал вирусным, произошедшее шокировал пользователей. В школе установили, что избивал учитель физики Субраманиан – ученика 12 класса.

Смотритель школы Сельва Пандиан инициировала расследование.

"Мы начали расследование и говорим с учениками. На основании его результатов будут приняты меры против Субраманиана", – сказала Сельва Пандиан.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятерых учительниц отстранили за танцы на уроке в начальной школе села Сандхан в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Педагогов отстранили, в частности, из-за нарушения множество правил поведения учителей и госслужащих Индии. А еще потому, что выбрали для танцев не поучительные песни.