В автомобиле зчеплення чи щеплення? Почти все говорят на украинском неправильно

Когда разговор заходит об автомобилях или вождении ими, часто можно услышать слово "зчеплення". Но многие на украинском говорят "щеплення".

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В автомобиле это элемент механизма, соединяющий двигатель с трансмиссией. Какое же из этих слов правильное, читайте в материале OBOZ.UA

На сайте slovnyk.ua есть определения обоих слов.

"Зчеплення" используют для ситуаций, когда речь идет о любых действиях, где надо что-то сцепить с чем-то. Поэтому элемент в автомобиле правильно называть только так.

"Щеплення" же означает привить кого-то, то есть сделать вакцинацию.

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