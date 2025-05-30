В автомобиле зчеплення чи щеплення? Почти все говорят на украинском неправильно

Анна Боклажук
Моя Школа
1,5 т.
В автомобиле зчеплення чи щеплення? Почти все говорят на украинском неправильно

Когда разговор заходит об автомобилях или вождении ими, часто можно услышать слово "зчеплення". Но многие на украинском говорят "щеплення".

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В автомобиле это элемент механизма, соединяющий двигатель с трансмиссией. Какое же из этих слов правильное, читайте в материале OBOZ.UA

На сайте slovnyk.ua есть определения обоих слов.

"Зчеплення" используют для ситуаций, когда речь идет о любых действиях, где надо что-то сцепить с чем-то. Поэтому элемент в автомобиле правильно называть только так.

В автомобиле зчеплення чи щеплення? Почти все говорят на украинском неправильно

"Щеплення" же означает привить кого-то, то есть сделать вакцинацию.

В автомобиле зчеплення чи щеплення? Почти все говорят на украинском неправильно

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: їжджу или їзджу? Эту ошибку совершают многие люди.

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