В бачке унитаза был телефон. Учитель из Киева рассказал о дерзком нарушении на ВНО: чем закончилась история

Учитель географии Андрей Уткин рассказал о серьезном нарушении на внешнем независимом оценивании в одной из школ Киева, где он был инструктором и следил за дисциплиной. Во время экзамена один из школьников попросился выйти в туалет, поэтому педагог его сопроводил туда, согласно правилам.

После этого в туалетную комнату зашел полицейский с металлоискателем и обнаружил в бачке унитаза телефон на клейкой ленте. Гаджет изъяли и положили в сейф, делится Андрей в заметке в Threads. Учитель говорит, что парень пытался еще раз выйти в туалет, чтобы воспользоваться телефоном. Однако когда школьник увидел, что гаджета нет, то очень разозлился.

"Когда-то давно был инструктором на ВНО в одной из школ Киева. Смотрю, у меня в классе паренек какой-то, ну очень "суетливый". Попросился выйти. Иду с ним (мы в паре с женщиной работали, с девочками выходила она). Я себе стою, считаю пауков на потолке, а тот что-то копается, ну, думаю, мало ли. После еще зашел полицейский с металлоискателем. Обнаружил в бачке телефон на клейкой ленте. Чей – понятно, но ведь за руку не поймали. В конце концов, аппарат изъяли и в сейф. Выходим с мальчишкой второй раз. Жалуется, что имеет "слабый пузырь". Ага, думаю, верю, я поверил. Слышу шуршит, сюда-туда. Потом такое громкое: "НУ, П***ЕЦ!". Выходит и обреченно плетется в класс", – пишет педагог.

После завершения экзамена на телефон поступил звонок, на который ответил председатель комиссии под наблюдением полиции. Парню вернули гаджет, однако его результаты на экзамене были аннулированы, поэтому ему пришлось сдавать его в следующем году.

Напомним, украинский студент Святослав Гонский, который участвовал в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2024, рассказал, что во время экзамена все инструкторы следили, чтобы поступающие не списывали. Он поделился, что в аудиториях были камеры, а выйти в туалет можно было только с сопровождением. Выходить из аудитории может только один участник экзамена в случае необходимости, чтобы абитуриенты не общались между собой. У парня сложилось впечатление, что если бы он задержался в туалетной комнате, то его бы спросили, почему он так долго там находится.

