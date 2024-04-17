В библиотеке Тернополя маленькому переселенцу отказались выдать книги, потому что он ''может написать ''Слава России''. Все подробности скандала

В областной библиотеке Тернополя маленькому переселенцу отказались выдавать книги, потому что мальчик вроде бы может написать на страницах "Слава России" или другие антиукраинские фразы. О случае рассказала его мама Екатерина Посохова в одной из соцсетей.

Женщина в Facebook поделилась, что ее сын любит читать и делает это везде. Два года они ходили в городскую библиотеку возле школы, однако им посоветовали пойти в областную, ведь там больше выбор. Но когда мальчик взял книги, в заведении им выставили счет в размере 600 гривен, как залог за издание.

Посохову это удивило и решила узнать, почему такие условия. На это мама мальчика получила ответ, что к переселенцам нет доверия, ведь были случаи, что они не возвращали книги. Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, с них берут залог.

"Здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих? За 2 избранные книги (старики и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали все о "можете написать "Слава России", "такие как вы уже много книг у нас потащили", – делится женщина.

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Она добавляет, что их семья официально зарегистрирована в городе, сын учится в местной школе и имеет отличные успехи. По ее словам, такая ситуация очень расстроила маленького школьника. К тому же она уверяет, что в их присутствии другим детям выдавали книги, но не ему.

Посохова говорит, что после часового разговора с заместителем директора библиотеки о недопустимости дискриминации им все же дали издания на общих началах.

Но, по словам женщины, на этом история не закончилась. Ведь когда они пришли вовремя возвращать книги, им сообщили, что без залога больше их не получат, потому что так написано в формуляре. Во время очередных переговоров с директором и ее заместительницей, маме и мальчику якобы снова рассказывали о переселенцах и недоверии к ним, сколько бы они ни жили в Тернополе.

Несмотря на то, что женщина пыталась апеллировать к Конституции, в которой отмечено, что все граждане равны, она говорит, что получила ответ, что они могут либо платить, либо уйти, в противном случае администрация обещала вызвать полицию.

"Приходим сдавать – вовремя книги цели. Первое, что говорит библиотекарь, больше вам книг без залога не дадим. Почему? Разговаривайте с директором – так написали на вашем формуляре. Дальше снова продолжался разговор с директором, ее заместителем. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они ни жили в Тернополе. Стараюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны. В ответ – либо платите, либо идите, либо полицию вызываем", – делится Посохова.

Украинцы были шокированы таким отношением к мальчику и его матери. Однако некоторые из них рассказывали о том, что это не первый случай, когда к переселенцам такое отношение.

"Со взрослыми в Тернополе аналогичная ситуация. Имеешь оставить залог, если хочешь почитать книгу. Причем оформляешь и оплачиваешь читательский, но право взять книгу на общих условиях почему-то не имеешь".

"Пусть бы вызвали полицию. Закон полностью на вашей стороне. У них нет никаких полномочий так действовать, плюс это действительно дискриминация, запрещенная Конституцией. Этому делу следует предоставить огласку и юридическое решение".

"Это же государственная библиотека, а значит правила пользования ею должны быть равными для всех граждан. Поэтому нужно на них жалобу за дискриминацию, к тому же это явно дичь".

Вместе с тем, нашлось много граждан, которые решили поддержать маленького мальчика и прислать ему книги, которые он любит читать. К такой идее приобщились книжные магазины и украинский писатель Сашко Дерманский, пообещавший, что мальчик получит книгу лично от него.

В самой библиотеке сложившуюся ситуацию по состоянию на обед 17 апреля никак не прокомментировали. Хотя украинцы забросали страницу заведения в Facebook с просьбой отреагировать на сообщение Посоховой.

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