В Чехии началась внеплановая проверка детей-беженцев из Украины: что случилось

В Чехии до 10 апреля пройдет проверка украинских детей с временной защитой в чешских заведениях образования. Ее проводят для того, чтобы выяснить участие школьников в учебном процессе и исполнение обязанности посещения школы среди детей-беженцев из Украины.

Если школьники не ходят на уроки в течение 15 дней без уважительной причины, то их могут отчислить. В таком случае у родителей есть две недели, чтобы дать объяснения по поводу отсутствия их ребенка в школе. В случае если не будет никакой справки в течение 30 дней, то ученика автоматически исключают из списков. Об этом сообщил информационный ресурс Рroukrainu.

В Чехии дети должны обязательно пройти год подготовки к школе и дальше учиться в учебном заведении не менее девяти лет.

Бесспорно образование получается в общеобразовательной или начальной школе (základní škola). В то же время обучение в средней школе необязательно. Исключение составляют, например, многолетние гимназии, куда ребенок переходит из общеобразовательной школы на пятом или седьмом году обучения.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Чехии украинские школьники пройдут тестирование на знание чешского языка.

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