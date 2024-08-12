В Чехии признали дипломы украинских медиков: что это значит

Украинские врачи и фармацевты смогут работать в Чехии после того, как пройдут апробацию и сдадут зачет. Министерство здравоохранения этой страны признало дипломы украинских медиков.

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Апробация сдается весной и осенью, длится полтора года, а экзамен включает устную часть и практику. Кроме того, украинские специалисты должны владеть чешским языком, сообщает Radio Prague International.

За последний год сдавать зачет пошло вдвое больше украинских врачей, дантистов и фармацевтов, чем в 2023-м. Сейчас 283 медицинских специалиста из Украины проходят апробацию.

По данным Минздрава Чехии, в течение осени 2023 – весны 2024 года медицинское образование признали 215 медикам-украинцам. В то же время в 2022-2023 годах специалистов было 93.

После апробации иностранные врачи оказываются на уровне с выпускниками медицинских факультетов. Для того чтобы работать самостоятельно, специалистам нужно пройти аттестацию.

Украинских врачей высоко оценил министр здравоохранения Чехии Владимир Валек. Он отметил, что нет никаких негативных реакций, а специалисты помогают стране в улучшении доступности медицинской помощи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав Украины принял изменения к правилам поступления на интернатуру.

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