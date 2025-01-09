'В чем смысл существования колледжей?' Сеть всколыхнула новая дискуссия

В сети возникла новая дискуссия о целесообразности существования колледжей в Украине. Так, при получении степени младшего специалиста, студентам нужно учиться 4 года, после чего поступать в университет на первый курс. Таким образом, чтобы получить диплом бакалавра, ученики должны учиться 8 лет.

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Сообщение с вопросом появилось в Facebook. Согласно выводам, после такого обучения студентам нужно получать образование на два года больше, чем если бы они сразу поступили в вуз.

"Вопрос: "В чем сейчас смысл существования колледжей?". Если ребенок после 9-го класса поступает в колледж, то учится 4 года и дальше идет на первый курс института. Да, конечно, могут сократить год в колледже, но при условии, что ты поступаешь в определенное ЗВО, и если сдашь НМТ и впишешься. Но это риски, и нет гарантий, что ты продолжишь обучение в ЗВО, в котором планировал. И вместо 2 лет школы + 4 года бакалавриат, ты можешь проучиться 4 года в колледже и еще 4 года в ЗВО на бакалавра. Два года жизнь теряется", – говорится в сообщении.

Украинцы присоединились к обсуждению такого вопроса и отмечали, что колледжи созданы для подготовки специалистов, а не простого получения документа об образовании.

"Колледжи, как и учреждения профессионального образования, прежде всего, созданы для подготовки специалистов соответствующей квалификации, а не для обходных путей получения документа о высшем образовании".

"Не теряется, а прибавляется 2 года спокойной жизни (если ты мальчик)".

"Для чего так спешить жить? В Германии школа 13 лет. И не спешат никуда".

"Что за чепуха? Колледжи и ПТУ для детей, которые по той или иной причине не собираются получать высшее образование. Но получат у нас профессию, которая позволит работать и зарабатывать. Что это за культ высшего образования?".

"Сообщение носит манипулятивный характер, потому что неявно утверждает, что все дети после колледжа идут получать высшее образование. Но это не так. Ну, а если какие-то отдельные дети после колледжа хотят в ЗВО, то в этом нет ничего плохого".

"Работаю в колледже. Срок обучения – 2 года и 10 месяцев, после чего соискатели образования могут продолжить обучение на 2 курсе университета. По рейтингу лучшие бюджетники получают стипендию".

"Не знаю, как у других коллег, но работать с детьми, пришедшими после колледжа, мне интереснее... Многие из них приходят с очень сильной подготовкой, спасибо коллегам, которые их учили. Эти дети старше и сознательнее".

"Если колледж при университете – то обычно поступление на 3-й курс. Некоторые из колледжей именно так себя и рекламируют".

"Колледж дает хорошую профессиональную подготовку. А нужно ли ему высшее образование после колледжа – будет решать выпускник, будет ли он считать "впустую потерянные годы" – это тоже гадание на гуще".

"Выпускник колледжа получает диплом о высшем профессиональном образовании и может начать работать по специальности. Где же здесь потерянные годы? Здесь он даже два года выигрывает".

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