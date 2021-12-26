На Черкасчине школьница сбежала из дома из-за плохих оценок

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома. Она оставила родителям записку, в которой пояснила – делает это из-за плохих оценок в школе.

Школьница боялась, что родители ее за это накажут. Правоохранители быстро отыскали девочку, она не пострадала, сообщила пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Инцидент произошел 24 декабря, в пятницу. 12-летняя школьница оставила родителям записку, в которой сообщила: домой не вернется из-за плохих оценок в табеле.

Мать девочки обратилась в полицию. Женщина рассказала о записке и что последний раз видела дочь в 8 утра, когда та пошла в школу.

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После уроков девочка, как и написала, домой не вернулась. Свой телефон школьница выключила.

Почти через час правоохранители нашли девочку у одной из подружек, ничего плохого с беглянкой не произошло.

"Малолетняя боялась, что за неуспеваемость ее накажут родные", – отметили в пресс-службе.

Полицейские ювенальные превенции также дали несколько советов, как избежать подобных ситуаций:

Родителям нужно общаться со своими детьми, поддерживать . Объяснять, что несмотря ни на что будут любить ребенка, в том числе и плохие оценки в школе.

Если подросток начал манипулировать и угрожать побегом из дома, родителям нужно обязательно привлекать семейного или детского психолога .

Если кто-нибудь знает о семье, где ребенок переживает эмоциональное или физическое насилие, обратиться в полицию .

Все, кому известно о пребывании ребенка-беглеца, должны связаться с его родителями.

Информацию о случае прессслужба опубликовала и на официальной странице полиции Черкасской области на Facebook. Одни пользователи осудили родителей, потому что уверены, что девочка пошла на такой шаг из-за давления.

"Потому что оценки – это не главное, а родители наверняка давили этим, вот и результат", – написала Елена Шпортко.

С ней согласна и пользовательница Екатерина Артюх: "Это же надо было так запугать ребенка, чтобы девочка из-за каких-то оценок из дома сбежала".

Ада Жукова тоже пожалела беглянку.

"Страдания ребенка безмерны, ведь он знал, что жить ему негде и рано или поздно его найдут, что он расценивает как унижение, хотя все равно хочет этого. Ребенок просто хочет быть понятым, хочет быть любимым", – отметила пользовательница.

А вот Светлана Еременко отметила, что родителям нужно интересоваться оценками детей не в конце семестра, а в течение учебного года.

"Сейчас детишки поняли, что вправе манипулировать учителями, родителями и уверены, что они ни за что не отвечают и не будут наказаны, вот и путешествуют куда хотят. Это только в 12 лет, а что будет в 15?", – написала женщина.

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