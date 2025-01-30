В Чернигове – кризис с работниками детсадов: почти 120 мест пустует из-за тяжелой работы и низких зарплат

В Чернигове не хватает 119 работников дошкольного образования, из них – 35 воспитателей. По словам педагогов, люди не идут работать в детсады не только из-за сложности работы, но и из-за низкой зарплаты.

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Начальник городского управления образования Василий Билогура в интервью Суспільному рассказал, что для решения проблемы на сайте постоянно публикуют информацию и приглашают работу переселенцев, однако работников до сих пор не хватает. Кроме того, ведомство также будет пытаться вводить доплаты воспитателям в размере 1300 гривен.

"Общее количество сотрудников в учебных заведениях на начало 2025 года – 2222 человека. Всего разных вакантных должностей – 119, из них – 35 воспитателей. Управление обратилось также в городскую военную администрацию с инициативой рассмотреть возможность и принять решение о доплате педагогическим работникам в садах в размере 1300 гривен, чтобы ежемесячно можно было доплачивать", – сказал Билогура.

Так, в один из детсадов, устроилась воспитательница Наталья Бондарец, которая вынужденно переехала из Сумской области. Она говорит, что ее график работы устраивает, как и условия. Однако педагогу помогает помощник воспитателя и ассистент.

"Имея высшее педагогическое образование, я узнала, что есть здесь вакантные места. Я сюда устроилась на работу. У меня есть и помощник воспитателя, и ассистент. Так что меня все устраивает. График тоже удобен", – говорит Бондарец.

Однако в саду остаются открытыми две вакансии на должность воспитателя и три – ассистента.

Так, другая воспитательница Алена Кириенко работает сама в группе, без помощников. Так что ей приходится брать домой много работы, ведь весь день должно уделять внимание детям.

"График с 7:30 до 18:00 и почти каждый день, это очень тяжело. Я бы очень хотела иметь себе напарника, потому что мне очень-очень тяжело, методическую работу в садике я не успеваю выполнять, почти вся эта работа выполняется дома, это перспективная планировка, это ежедневная планировка", – делится женщина.

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