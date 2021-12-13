В Черновцах не осталось ни одной школы: дети будут учиться в гимназиях и лицеях

В Черновцах теперь нет школ – одни гимназии и лицеи. Изменились не только названия общеобразовательных учреждений, но и уставы.

Это происходит в рамках реформы Новой украинской школы (НУШ). Сколько школ уже работают не только с новым названием, но и в новом формате, и что это значит для учеников, – сообщает "Суспільне".

Изменение названия и формата школ в Черновцах связано с НУШ – реформой Новой украинской школы (согласно законам "Об образовании" и " О полном общем среднем образовании"). Реформа, в частности, отменяет сроки:

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школа;

общеобразовательная средняя школа;

начальная специализированная школа;

лицей-интернат;

учебно-воспитательный комплекс.

Учебные заведения стали: начальными школами, гимназиями и лицеями. Реформа предполагает, что названия будут обозначать уровень образования, которое предоставляет заведение, – объяснила начальница управления образования столицы Буковины Ирина Ткачук на пресс-конференции.

Согласно реформе, учебные заведения должны поделиться на:

начальная школа – 1-4 класса;

гимназии – 5-9 классы;

лицеи будут предоставлять профильное образование – 10-11 классы, со временем и 12 класс. В лицее могут быть и классы гимназии.

По словам Ирины Ткачук, лицеями в Черновцах стали заведения, которые могут набрать на параллели два класса и обеспечить для учеников три специализации.

"При этом учитывались территориальная доступность, возрастная и гендерная демография, а также статистика дошкольного образования", – пояснила чиновница.

Сеть заведений общего среднего образования Черновцов теперь состоит из:

22 гимназий;

22 лицеев;

одного военно-спортивного лицея.

Из 22 гимназий шесть уже сменили уставы, 16 еще переходят в новый формат: на следующий год они не будут набирать десятый класс, но все еще будут иметь 11-й класс. Так что принять уставы и стать полноценными гимназиями заведения смогут после выпуска учащихся 11 классов.

Выпускники 9-х классов 2022-го года не смогут пойти в десятый класс в ту же школу. С родителями уже провели тематические собрания и пояснили, где дети смогут продолжить обучение. После девятого класса ученики смогут выбрать лицей, профиль которого больше всего нравится.

Учреждения среднего образования должны изменить не только названия и уставы, но и стать финансово автономными. Как отметила начальник управления образования столицы Буковины Ирина Ткачук, финансовая автономия предоставляет заведениям возможность самим решать, на что и как тратить деньги.

В то же время появляются вызовы. В частности, для малокомплектных школ. Поскольку средний показатель, который покрывает образовательная субвенцией на оплату труда – это 27,5 учащихся (из расчета в одном классе).

"Поэтому здесь мы закрываем потребность в дополнительных финансовых ресурсах там, где образовательная субвенция в разрезе отдельных учебных заведений не покрывает оплату труда", – говорит Ирина Ткачук.

Чиновница отметила, что в других областных центрах заведения среднего образования частично или полностью сами распоряжаются деньгами. В Черновцах часть заведений перейдет на финансовую автономию с 1 января 2022 года, часть – с 1 июля 2023 года.

НУШ – школьная реформа, которую начала уже бывшая глава МОН Лилия Гриневич и ныне продолжает Сергей Шкарлет. Ожидается, что она завершится в 2030 году, когда закончат 12 класс первые выпускники НУШ.

Ключевая цель реформы – создать школу, "в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, как это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни". Одна из главных новаций: продление учебы в школе до 12 лет. Но главное, что за эти 12 лет дети должны не только получить знания по определенным предметам, но и "компетентности":

свободное владение украинским языком;

способность общаться на родном (если отличается от государственного) и иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

умение учиться на протяжении жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Каким должен быть выпускник НУШ

Личность

Цельная личность, всесторонне развитая, способная к критическому мышлению.

Патриот

Патриот с активной позицией, действующий в соответствии с морально-нравственными принципами и способный принимать ответственные решения, уважает достоинство и права человека.

Инноватор

Инноватор, способный изменять окружающий мир, развивать экономику по принципам устойчивого развития, конкурировать на рынке труда, учиться на протяжении жизни.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году на местах потратили менее 50% денег, предусмотренных для реализации реформы "Новая украинская школа". Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет 30 ноября во время форума "Новая украинская школа 2021: синергия, интеграция, менеджмент". Он отметил, что если общинам не нужна субвенция, его могут перераспределить.