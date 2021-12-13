В Черновцах не осталось ни одной школы: дети будут учиться в гимназиях и лицеях
В Черновцах теперь нет школ – одни гимназии и лицеи. Изменились не только названия общеобразовательных учреждений, но и уставы.
Это происходит в рамках реформы Новой украинской школы (НУШ). Сколько школ уже работают не только с новым названием, но и в новом формате, и что это значит для учеников, – сообщает "Суспільне".Как и почему школы превратились в гимназии и лицеи
Изменение названия и формата школ в Черновцах связано с НУШ – реформой Новой украинской школы (согласно законам "Об образовании" и " О полном общем среднем образовании"). Реформа, в частности, отменяет сроки:
школа;
общеобразовательная средняя школа;
начальная специализированная школа;
лицей-интернат;
учебно-воспитательный комплекс.
Учебные заведения стали: начальными школами, гимназиями и лицеями. Реформа предполагает, что названия будут обозначать уровень образования, которое предоставляет заведение, – объяснила начальница управления образования столицы Буковины Ирина Ткачук на пресс-конференции.
Согласно реформе, учебные заведения должны поделиться на:
начальная школа – 1-4 класса;
гимназии – 5-9 классы;
лицеи будут предоставлять профильное образование – 10-11 классы, со временем и 12 класс. В лицее могут быть и классы гимназии.
По словам Ирины Ткачук, лицеями в Черновцах стали заведения, которые могут набрать на параллели два класса и обеспечить для учеников три специализации.
"При этом учитывались территориальная доступность, возрастная и гендерная демография, а также статистика дошкольного образования", – пояснила чиновница.Сколько школ в Черновцах уже переформатировали
Сеть заведений общего среднего образования Черновцов теперь состоит из:
22 гимназий;
22 лицеев;
одного военно-спортивного лицея.
Из 22 гимназий шесть уже сменили уставы, 16 еще переходят в новый формат: на следующий год они не будут набирать десятый класс, но все еще будут иметь 11-й класс. Так что принять уставы и стать полноценными гимназиями заведения смогут после выпуска учащихся 11 классов.Что изменится для учеников и родителей
Выпускники 9-х классов 2022-го года не смогут пойти в десятый класс в ту же школу. С родителями уже провели тематические собрания и пояснили, где дети смогут продолжить обучение. После девятого класса ученики смогут выбрать лицей, профиль которого больше всего нравится.Финансовая автономия
Учреждения среднего образования должны изменить не только названия и уставы, но и стать финансово автономными. Как отметила начальник управления образования столицы Буковины Ирина Ткачук, финансовая автономия предоставляет заведениям возможность самим решать, на что и как тратить деньги.
В то же время появляются вызовы. В частности, для малокомплектных школ. Поскольку средний показатель, который покрывает образовательная субвенцией на оплату труда – это 27,5 учащихся (из расчета в одном классе).
"Поэтому здесь мы закрываем потребность в дополнительных финансовых ресурсах там, где образовательная субвенция в разрезе отдельных учебных заведений не покрывает оплату труда", – говорит Ирина Ткачук.
Чиновница отметила, что в других областных центрах заведения среднего образования частично или полностью сами распоряжаются деньгами. В Черновцах часть заведений перейдет на финансовую автономию с 1 января 2022 года, часть – с 1 июля 2023 года.Что такое реформа НУШ
НУШ – школьная реформа, которую начала уже бывшая глава МОН Лилия Гриневич и ныне продолжает Сергей Шкарлет. Ожидается, что она завершится в 2030 году, когда закончат 12 класс первые выпускники НУШ.
Ключевая цель реформы – создать школу, "в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, как это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни". Одна из главных новаций: продление учебы в школе до 12 лет. Но главное, что за эти 12 лет дети должны не только получить знания по определенным предметам, но и "компетентности":
свободное владение украинским языком;
способность общаться на родном (если отличается от государственного) и иностранных языках;
математическая компетентность;
компетентности в области естественных наук, техники и технологий;
инновационность;
экологическая компетентность;
информационно-коммуникационная компетентность;
умение учиться на протяжении жизни;
гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;
культурная компетентность;
предприимчивость и финансовая грамотность.
Каким должен быть выпускник НУШ
Личность
Цельная личность, всесторонне развитая, способная к критическому мышлению.
Патриот
Патриот с активной позицией, действующий в соответствии с морально-нравственными принципами и способный принимать ответственные решения, уважает достоинство и права человека.
Инноватор
Инноватор, способный изменять окружающий мир, развивать экономику по принципам устойчивого развития, конкурировать на рынке труда, учиться на протяжении жизни.
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